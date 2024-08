Padres de Oriana tras la condena al pediatra sanjuanino: "ahora tomaremos el tiempo para hacer el duelo"

viernes, 30 de agosto de 2024 12:42

"Queremos que no haya más Oriana". Con esas palabras los padres de Oriana Salinas se expresaron tras escuchar la condena que cayó sobre el doctor Carlos Dante Cabrera, quien en julio del 2022 atendió a la pequeña de un año y cinco meses y no dio un buen diagnóstico. Eso le provocó la muerte a la nena y el dolor que acompañará de por vida a sus padres.

Este viernes, el juez Adarvez condenó al pediatra a la pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación para el ejercicio de la medicina, por el plazo de cinco años. Se dispuso mantener la libertad del condenado.

"La sentencia fue muy favorable, porque más allá de que nosotros sabemos que dijimos toda la verdad, esperábamos que los testigos también dijeran la verdad. Y quedó comprobado acá con la sentencia que fue lo mismo que entendió el juez. El doctor Cabrera, teniendo en sus manos la posibilidad de salvar a mi hija, la mandó a la casa. Y hoy mi hija no está con nosotros", lamentó Johana Santana, mamá de Oriana, a Diario La Provincia SJ.

La madre de la nena señaló que su familia "vino buscando justicia" y ahora siente que "de algún modo tuvo justicia". Eso les lleva "un poco de calma". "Ahora sí queremos tomarnos nuestro tiempo para hacer el duelo por mi hija, porque nunca paramos desde el momento que la perdimos. Pero nada nos devuelva la vida de ella", expresó la mamá destacando que estos dos años fue "levantarse y tener que seguir con la pérdida de un hijo es muy difícil. Pero hoy quedó demostrado que sí se puede".

"A veces uno le da ganas de desistir porque se encuentra con personas que siempre dicen que nunca se ha dado una condena por mala praxis, un juicio es muy difícil. Agradezco el apoyo de la ONG 'Por la vida y la salud' que fue fundamental en todo este proceso para evitar que se perdieran pruebas y muchas cosas que nos asesoraron", explicó.

Por su parte, Darío, el papá de Oriana, reconoció que ellos querían una condena efectiva: "una sentencia con sabor a poco. No sé si estoy feliz pero siento que se hizo justicia. Espero que esto quede marcado como para que no vuelva a pasar, que no haya más Oriana y que realmente los médicos tomen en serio su trabajo, que es muy importante".