Presunto intento de secuestro en 9 de Julio: qué denunció la mamá del niño

martes, 27 de agosto de 2024 09:37

Un presunto intento de secuestro de un niño en el Loteo Municipal de Alto de Sierra generó revuelo en esa zona del departamento 9 de Julio. El hecho ocurrió el fin de semana, cuando el menor jugaba y de repente, salió de la vista de sus familiares.

La mamá del niño, Soledad Escudero detalló en radio Sarmiento que le avisaron que no lo veían y activaron una búsqueda entre vecinos y familiares aunque le extrañó que no pidiera permiso, ya que siempre le avisaba de sus movimientos. "Uno de mis sobrinos que visitaba a mi mamá me confirmó que B. (el menor) no estaba con mi mamá. En eso, seguíamos llamándolo a los gritos y mirando al descampado que tenemos enfrente, un terreno que es privado. Allí hay árboles, arbustos y montículos de tierra que impiden ver con claridad", relató.

Dijo que empezó a desesperarse al no saber nada de su hijo menor. Luego de insistentes llamados y averiguaciones y convocar a más familiares, Soledad relató que vio a su hijo salir en shock entre los arbustos del baldío. "Venía agachadito y despacio. Nos dijo después que eso le había ordenado un hombre "con voz gruesa" que se lo llevó a la fuerza, tomándolo de un brazo, momentos antes. Si no lo obedecía, lo iba a matar. Cuando me ve, corre hacia mí y llorando me señala los arbustos. Yo no entendía nada", expresó.

Al preguntarle qué había pasado, el menor describió que "el hombre lo tomó de atrás, le tapó la boca y se lo llevó al descampado. En eso, escuchó pasar un auto que iba muy rápido; sólo alcanzo a ver que era rojo. Fue inusual y me extrañó. Como hay piedras en la calle, los autos paan despacio".

Soledad siguió hablando con su hijo que describió que quien se lo habría llevado a la fuerza "vestía de naranja, tenía tez blanca, ojos celestes, pelo negro y un tatuaje en el cuello. Luego le vi el brazo, que me decía que le dolía, y tiene un rasguño y un incipiente moretón. Él mismo me pidió que llamara a la policía".

La mujer que radicó la denuncia de la Comisaría 5º señaló que el menor de edad "está con miedo; no quiere ir a la escuela. Piensa que puede volver a ver al hombre. Lo que creo es que se vio al descubierto cuando empezamos a llamar a B., al notar su ausencia. Lo retuvo, no le dijo nada más que esa amenaza y escapó".

Escudero pidió que en la zona haya mayor vigilancia y señaló que ante la denuncia acudieron policías y fiscales para realizar un informe. "Necesitamos que ese terreno, que es privado, sea limpiado porque es un lugar muy inseguro. Queremos sentirnos más protegidos", sentenció.