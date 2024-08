Fiscal sanjuanino que manejaba alcoholizado: jornada clave para definir su situación

martes, 27 de agosto de 2024 10:16

La Policía de San Juan retuvo el carnet de conducir a un fiscal de ANIVI y su camioneta 4x4 tras una prueba de alcoholemia que dio positiva. El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 5 de la mañana en avenida Libertador cerca del Parque de Mayo. De acuerdo a lo informado por el Secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, el caso cayó en el Tercer Juzgado de Faltas y el fiscal al que se le retuvo la camioneta Toyota Hilux y el carnet es de Roberto Mallea.

A propósito de ello, el fiscal general Eduardo Quattropani señaló en Canal 13 San Juan que este martes se entrevistará con Mallea y no descartó que, de ser evaluado así, sea sancionado. "Cité a Mallea para escuchar su versión este martes. Quiero saber cómo se está manejando el caso en el Juzgado de Faltas y, si corresponde, será sancionado. Si es cierto que conducía bajo los efectos del alcohol, evidentemente no es una conducta aceptable, ni adecuada ni esperada. Esto me genera enojo pero lo vamos a escuchar".

En ello marcó que "tiene que haber una proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción aplicada. Por eso, evaluaré el caso de manera libre y racional"

El caso

"No estamos frente a una causa penal, sabemos que es una cuestión contravencional y que interviene creo que el Tercer Juzgado de Faltas. Se hizo la correspondiente alcoholimetría y salió positivo", explicó este lunes, el secretario Gustavo Sánchez en AM1020 subrayando que el fiscal colaboró con la policía "entregando todo voluntariamente".

"Aceptó, pidió disculpas y el vehículo no se le ha entregado hasta la fecha", aseguró el responsable de la cartera de seguridad subrayando que el personal policial que intervino lo hizo como "debía proceder y él lo aceptó".

La retención del vehículo fue en los habituales controles que se hacen en la vía pública.