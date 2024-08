Comienza el juicio por Oriana, una nena que murió por presunta mala praxis en San Juan

sábado, 24 de agosto de 2024 08:06

Oriana Salinas tenía un año y 5 meses cuando falleció tras no recibir un diagnóstico acertado y morir por neumonía. La pequeña sanjuanina murió el 30 de julio del 2022 y desde ese día sus padres no cesaron en pedir justicia. Este lunes, desde las 8 de la mañana, el único médico imputado, el Dr. Cabrera, se sentará ante el juez en el inicio del juicio por mala praxis, caratulado "Homicidio Culposo".

Hace un mes, el juez Diego Sanz no dio lugar al pedido de la defensa del médico, sobre evitar el juicio y expresó que habrían "elementos de convicción que fundamentan el proceso". El imputado es uno de los cinco profesionales de la salud que vieron a la nena en cuatro días de idas y vueltas que tuvo la madre con su hija, durante los días previos al triste desenlace. La vieron en la obra social, después en el Hospital Rawson y después en el Hospital Marcial Quiroga.

Los padres de Oriana cuentan con el apoyo no sólo de su abogada que los representa sino también de la consultora y representante de la ONG "Por la vida y la salud", Dra. María Eugenia Ricco, que llegó desde San Luis especialmente.

"Mi hija falleció de una neumonía y en estos dos años nosotros nos hemos enfocado en la búsqueda de pruebas y de todo lo que se le hizo a ella en vida. Nos costó muchísimo que aparecieran todos los estudios que se le hicieron a ella, como por ejemplo la placa, la radiografía", dijo Johana Santana, mamá de Oriana a Diario La Provincia SJ.

"Nunca me quise quedar en mi casa a llorar a mi hija, quería justicia y es lo que vengo buscando hace dos años. Es muy importante esta audiencia para nosotros", destacó Johana quien subrayó: "Para nosotros han sido dos años muy difíciles. Llevo tanto esperando esto, se nos han puesto muchas trabas. Me ha costado muchísimo levantarme. Me parece muy injusto que me hayan arrebatado así a mi hija y que todo quede en la nada. Son días de mucho dolor".