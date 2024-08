Robo millonario en Pocito: tras quedar en libertad, el contador rompió el silencio

viernes, 23 de agosto de 2024 14:25

Este viernes, Luis Omar y Marcelo Olguín estuvieron cara a cara con el juez, quien finalmente decidió dejarlos en libertad a ambos.

Luis Olguín, el contador que quedó en la mira por el presunto robo millonario en Pocito, rompió el silencio y brindó detalles sobre lo sucedido. "Absolutamente, ratifico que el hecho ocurrió y brindé datos concretos y precisos acerca del acontecimiento", aseguró a los micrófonos de Canal 13.

Noticias Relacionadas Falso robo de 350 mil dólares en Pocito: liberaron a los hermanos Olguin

Luego, destacó que "lo que pasa es que entiendo que, al no tener el teléfono donde constan la mayoría de las evidencias aportadas, no está en este momento. Vamos a aportar todo y vamos a trabajar con el doctor que me está representando para conseguir y aportar todas las pruebas necesarias para el esclarecimiento del hecho".

El hombre aseguró que "no tenemos nada que esconder ni ocultar". Vale destacar que el hombre viajó de San Juan a Mendoza con 165 mil dólares, de los cuales 130 mil eran de su propiedad y ahorros. El resto, 34 mil dólares, se los prestó un amigo/cliente.

"Los tenía guardados en una caja de seguridad. Se me perdió la llave y, en consecuencia, llamé a un cerrajero en San Juan que me dijo que no lo hacía. Entonces, por el apuro y la necesidad de hacerlo, ya que tenía previsto devolver para la tarde el dinero (los 34 mil dólares) y el resto invertirlo en una construcción, decidí ir a Mendoza y, de paso, aprovechar para comprar unos libros", añadió.

En cuanto a las dudas sobre el robo, el hombre comentó: "Al principio cometí algunos errores, como por ejemplo decir que era más dinero del que era". Sin embargo, el hombre aseguró que el hecho ocurrió y aportarán las pruebas necesarias.

El hecho

Vale recordar que el hecho ocurrió el pasado lunes 19 de agosto en Pocito. El contador denunció que fue interceptado por dos delincuentes que le habrían robado 350.000 dólares. El hecho ocurrió en inmediaciones de Ruta Nacional 40, entre Calles 14 y 15.