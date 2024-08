El cuerpo en el féretro que apareció en La Rioja pertenecería a un nene que murió en Calingasta

viernes, 23 de agosto de 2024 09:02

Un hallazgo en la casa de una mujer en la localidad de Chañar, en La Rioja, no deja de sorprender. Se descubrió que la mujer tenía un féretro con restos de un niño y también perros muertos. El hecho fue denunciado por un fletero sanjuanino, lo que disparó una investigación judicial. Se conocieron más detalles del caso, y se supo que la mujer es sanjuanina, aunque reside desde hace muchos años en la vecina provincia. Además, el féretro fue profanado en un cementerio de Calingasta.

Fabiana Torres, la sanjuanina que es dueña del mausoleo en el cementerio de Calingasta y familiar de quien asistió a la mujer tras la muerte de su hijo en aquel departamento, comentó que tuvieron algunos años de amistad. "Cuando ella se recibió de profesora, se vino a Calingasta. Mis papás la recibieron; era muy jovencita y todavía no tenía el bebé", comenzó contando Torres a Radio Sarmiento. "Siempre venía a mi casa cuando estuvieron vivos mis padres", agregó.

Torres subrayó: "Cuando le pasó esto de que fallece su hijo, mi mamá le ofreció si quería poner al niño en el nicho de mi padre. Ella aceptó porque decía que estaba más limpio". La mujer era docente de inglés y llegó a Calingasta para desempeñarse como profesional.

Torres brindó detalles sobre la tragedia que terminó con el terrible desenlace y la muerte del hijo de la mujer. "Ella se fue a trabajar y al nene no tenía con quién dejarlo. Lo dejó en una habitación de la casa. No sé qué ocurrió en ese momento, pero se incendió", comentó.

Luego, aseguró que el hecho ocurrió alrededor de 1999. Según los detalles que aportó Torres, la docente se fue a trabajar, se produjo el incendio, y cuando la buscaron, se encontró con el peor de los desenlaces.

Posteriormente, pasaron los años y la mujer no visitó el lugar. "Después mi mamá se contactó con ella y regresó para visitar al nene. Se le incendió la casa, se fue y nunca más volvió", destacó. Hace 4 años, la mujer pasó por la casa de Torres para pedirle que la llevara a visitar a su hijo. Torres agregó que rara vez visitaba a su hijo en el cementerio.

"Ayer fui, pero no podía abrir", contó. Y añadió que un policía se acercó, intentó abrir y logró hacerlo. Torres aseguró que dieron el aviso correspondiente al personal policial. "El oficial me pidió que saque todo para afuera y ahí nos dimos cuenta", aseguró. En la misma línea, contó: "no estaba el ataúd". Torres destacó que todo Calingasta está conmocionado con el hecho y avanzan en tareas investigativas en el departamento.

El fiscal de la UFI Genérica, Ignacio Achem destacó en Telesol Noticias que "hasta el momento, nuestra intervención fue solamente de manera policial. Recibimos un pedido de colaboración del juez de La Rioja, a cargo de esta investigación, y pedimos instrucciones. Está constatado el faltante de un féretro en el cementerio municipal de Calingasta. No hay un legajo de investigación abierto en

Por otra parte, el Juez de Instrucción riojano, Alejandro Antonio Aquiles detalló en radio Sarmiento, esta mañana, que la mujer que tenía un féretro con restos de un niño "es sanjuanina, aunque lleva muchos años viviendo en La Rioja".

El medio "Multiplataforma Fenix", dialogó con el magistrado, este miércoles, y confirmó que en la vivienda se encontró un féretro, tras la denuncia de un fletero sanjuanino. “Cuando la policía ingresa a la casa, se encuentran un cajón con un cadáver de un niño, de unos 5 años aproximadamente, con un estado casi momificado. La mujer, única habitante de la casa, estaba escondida en unos yuyos atrás de la casa, con un perro muy malo, que muerde a algunos efectivos del personal policial”.

Agregó que “la mujer dice que su hijo había fallecido, hace unos años en un incendio. Al parecer al cuerpo, se le había realizó una autopsia. Aparentemente lo habría sacado del cementerio y ella aduce que falleció en San Juan”.

El magistrado destacó que “voy a librar un oficio a San Juan para mayor información”. En este hallazgo, la llamada de un sanjuanino fue clave: según el magistrado un fletero sanjuanino hizo la denuncia. “Comienza por una denuncia por teléfono de una persona de San Juan, donde manifiesta que vino desde San Juan a traer un freezer a Chañar y cuando ingresa a la casa, siente mucho olor y ve como un féretro”.

Agregó que “la persona señala que venía con un familiar, que sería el hijo de la mujer y que por eso, no pudo hacer la denuncia antes”.