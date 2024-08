Una sanjuanina quedó en estado vegetativo por presunta mala praxis: a 6 años inició el juicio

jueves, 22 de agosto de 2024 12:18

El 10 de octubre de 2018 la familia de la sanjuanina Valeria Reinoso cambió para siempre. Ingresó al Hospital Privado de Córdoba para realizarse una cirugía estética, superó bien la intervención y en la sala post operatoria sufrió un estado de deficiencia de oxígeno que la dejó en estado vegetativo. Después de seis años de investigación, la Justicia cordobesa llevará al banquillo de los acusados a tres profesionales: dos médicos anestesistas y una enfermera.

El proceso judicial iniciará este jueves 22 y buscará determinar sus culpabilidades. El esposo y los jóvenes hijos de la mujer, oriunda de Jáchal, piden justicia.

De acuerdo a lo que explicó el abogado de la familia, Ricardo Obregón Giraudo, en el programa "Arriba Córdoba", serán juzgados por “lesiones gravísimas y culposas”. “Queremos que haya una condena efectiva y que realmente podamos determinar que existió negligencia”, afirmó.

Por otra parte, dos de los tres hijos de Valeria Reinoso, Lucía y Bruno Fiorelli, confesaron que vivir con su mamá en estado vegetativo es muy difícil. “Mi mamá no está consciente, quedó su cuerpo físico, a ella la perdimos y desde ese momento fue aprender a vivir con su cuerpo presente pero ella ausente”, sostuvo la joven.

En la misma línea, su hermano añadió con tristeza: “No es una persona que cumpla un rol, no es más una madre, simplemente es un cuerpo que está”. Ambos coincidieron en que no hay ningún tipo de comunicación con la víctima más que una mirada. “Hay que acostumbrarse a vivir con tu casa como un hospital”, dijo Lucía.

El caso

La familia Reinoso siempre fue paciente del Hospital Privado de Córdoba. Así lo expresó el marido de Valeria, Luciano Fiorelli, por eso no dudaron en acudir al centro de salud para la intervención estética.

Sin embargo, el 10 de octubre de 2018 algo falló y derivó en el gravísimo cuadro de la mujer. “Su cirugía se desarrolló normalmente y cuando salió pasó a una sala postoperatoria donde sufrió una intoxicación por opiáceos (medicamentos para tratar el dolor, como la morfina), algo a lo que ella era sensible”, relató el hombre según el portal El Doce.

En esa sala estuvo “por un tiempo prolongado con un paro respiratorio que le provocó una hipoxia cerebral y un desastre en su cerebro”, añadió.

Por último, señaló que el director médico del Hospital Privado de ese entonces, Ricardo Pieckenstainer (hoy actual ministro de Salud provincial), le aseguró que lo que le pasó a Valeria “no tendría que haber sucedido por los recursos del Hospital Privado”.