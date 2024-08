Hallazgo macabro en La Rioja: el fletero sanjuanino contó que le pidieron traer dos ataúdes a la provincia

jueves, 22 de agosto de 2024 14:13

La denuncia de un fletero sanjuanino permitió a la justicia de La Rioja abordar el caso de una mujer, oriunda de esta provincia, que tenía un féretro con los restos de un niño y también partes de perros que despedían olor nauseabundo. Alberto rompió el silencio en una entrevista y destacó que conocía a la familia y sabía que "viven en su mundo y hablan cosas sin sentido".

El hombre detalló en Telesol Noticias que lo contrataron para llevar un freezer vacío y una máquina cortadora de fiambres hacia la localidad del Chañar, a principios de esta semana. Partió desde Rawson con un sobrino de la mujer así como su hijo y su esposa. Al llegar dejaron los elementos en la casa y le habían anticipado que tenía que regresar a San Juan con un cajón. "Pero nunca imaginé ni me dijeron que el cajón era un ataúd", expresó, aún sorprendido por el hecho.

Destacó que la mujer que los recibió "tiene alrededor de 60 años y vivía solo". Además, agregó que "el ambiente de la casa era raro. Había olor a pollo descompuesto; era nauseabundo". Alberto señaló que aceptó, con su familia, quedarse a dormir en una habitación para luego emprender el regreso a San Juan. "Pero cuando nos levantamos, no podíamos abrir la puerta. Abrí los ojos grandes... (estaba) asustado. Tenía miedo", dijo.

Agregó que la mujer, dueña de casa, le abrió la puerta rápidamente y pudieron salir. Cuando anunció que regresarían a San Juan, sobre las 10 de la mañana, vio algo que lo inquietó. "En la pieza de al lado de dónde estábamos, había algo sobre la cama. Era un ataúd como de un metro. Lo llamo a mi hijo y le pedí que no le dijera nada a mi esposa para que no se pusiera nerviosa. "Tratemos de salir", le dije", agregó.

En ello, refirió que la familia tiene perros agresivos, que quisieron atacarlos cuando querían salir. "La gente no nos impidió salir y cuando queríamos irnos, la mujer me dice: "¿me va a llevar el cajón?" Le dije que sí y le pregunté dónde está. Cuando me lo muestra, era el cajón del muerto. Me negué y le dije que iba a ir y después volvía. Pero me pidió que su sobrino fuera conmigo y que fuéramos a un cementerio a buscar otro cajón para que me llevara los dos", detalló.

Fue entonces cuando el fletero y su familia decidieron viajar a San Juan, horrorizados por lo vivido. "Me hablaron del "cajón de mi hijo" pero nunca pensé que era un cajón de muerto. El sobrino efectivamente viajó conmigo de regreso a San Juan y cuando llegamos a la provincia, le llamé a la mujer. Me contó la historia que el cajón era de un mausoleo de Calingasta y demás. Corto con ella y llamé a la Policía. No puedo creer que me pidiera que trajera un ataúd. Era de ciencia ficción", manifestó.