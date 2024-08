Falso robo de 350.000 dólares en San Juan: qué contradicciones hicieron caer la denuncia del contador

miércoles, 21 de agosto de 2024 11:17

Este miércoles, hubo un giro de 360º en el caso del presunto robo de 350.000 dólares a un contador, cuando circulaba por Ruta 40 en Pocito. El hombre quedó detenido por falso testimonio y por

La fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica destacó en radio AM1020 que "la primera sospecha fue cómo 350.000 dólares podían entrar en dos bolsos; luego en una pequeña caja con llave para guardar dinero. Creemos que el hecho fue pergeñado por Olguín y su hermano, no sabemos con qué fin. No sabemos si deben la plata o la perdieron. Lo que nos importa ahora es el abuso que hicieron del sistema policial y judicial por un hecho que nunca existió. Fue un gasto importante para el Estado". Ahora la causa también es investigada por "delitos contra la administración pública" e interviene la fiscal Daniela Pringles, con la UFI Genérica.

Agregó que "el robo nunca existió. Esta maniobra que intentó hacer fue descubierta por nosotros, no solamente por contradicciones con la investigación, sino también situaciones que de ninguna manera encajaban en el relato que Olguín manifestaba.

Si bien primero dijo que fue a Mendoza a buscar dólares "este miércoles, señaló que había viajado a Mendoza para buscar un cerrajero que pudiera abrir la caja. Algo totalmente irreal. Antes habló de "arbolitos, quienes eran los que le vendían esta moneda extranjera, pero tampoco existen. Entiendo que ese dinero tampoco existió, pero la verdad que la situación es tan contradictoria todo el tiempo que uno ya no sabe qué creerle o qué no".

Por otra parte, el contador fue revisado en el Hospital de Pocito por presuntas lesiones (golpes) y "el médico legista nos confirmó que no tenía tales heridas. Ha sido una suma de situaciones que nos llevaron a constar que dijo mentira tras mentira. Primeramente, esa cantidad de dinero no es fácil de transportar. Segundo, estas personas que manifestaban que habían cambiado los dólares no los podíamos localizar ni tampoco manifestaba el lugar donde lo había hecho. Con este caso, se ha tenido una gran logística, inclusive con la geolocalización y geoposicionamiento que tampoco coincidía con el relato. Él manifestaba que el robo había sido en la Calle 14 y la geolocalización indicaba que había sido en la calle 17, es decir, 3 kilómetros o un poco más de 3 kilómetros hacia el sur", dijo.

Pringles expresó que otro dato los puso en alerta. "En el control de San Carlos, él tiene un ingreso a las 15.39 hs, cuando vuelve la provincia de Mendoza pero llamó a la Policía después de las 17 hs".

Notablemente molesta, la fiscal destacó que "Olguín se ha valido de toda la acción policial y judicial, aprestados en el lugar del hecho hasta las 2 de la mañana, con lo que eso implica. Se dejó de trabajar en otras cuestiones porque estábamos todos afectados a esta situación, y termina siendo una gran operación por una gran mentira".

Por último, señaló que no se ordenaron, en esta etapa, exámenes psicológicos ya que "en apariencia está ubicado en tiempo y espacio y no presentó alteraciones o desequilibrios" Y puntualizó que "la versión que es ludópata la instaló él entre los policías, como una manera de justificarse cuando era detenido".