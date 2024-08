Liga Sanjuanina: estos son los resultados de este sábado

sábado, 17 de agosto de 2024 22:23

En una emocionante jornada de fútbol, los equipos se disputaron puntos valiosos en la cuarta fecha del torneo por la Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Atenas y López Peláez empataron 2-2 en un partido repleto de acción. Pedro Terrero y Lorenzo Lepez marcaron para el Mirasol, mientras que Oscar Jofre y Adrian Fuentes anotaron para el equipo de Alto de Sierra.

En otro encuentro, Colón Junior y Sportivo Desamparados también igualaron 1-1. Santiago Ceballos convirtió para el Víbora, mientras que Carlos Méndez hizo lo propio para el Merengue, dejando a ambos equipos con un punto importante.

Sportivo Picón y San Lorenzo no se quedaron atrás y empataron 2-2. Juan Castro y Leonel Yapura anotaron para los del Quinto Cuartel, mientras que Néstor Hernández y Santiago Pérez hicieron lo mismo por los ulluneros, reflejando la paridad en el juego.

Por otro lado, Marquesado logró una contundente victoria al vencer 3-0 a Peñarol. Jorge Olivares se destacó al marcar dos goles, mientras que Roberto Cortez completó la cuenta, asegurando tres puntos vitales para el Far West.

La continuidad de la fecha 4 se vivirá mañana, domingo 18 de agosto, con los siguientes partidos:

- San Martín vs. Rivadavia (Cancha: Predio E. Mas)

- Villa Obrera vs. Juventud Zondina

- Carpintería vs. Del Bono

- Trinidad vs. Sp. 9 de Julio

- Aberastain vs. Unión

Los equipos se preparan para seguir luchando por sus objetivos en un torneo que promete más sorpresas.