Intento de homicidio: realizan una prueba para determinar quién disparó el arma

lunes, 29 de julio de 2024 09:37

Un joven de 22 años se encuentra internado en Terapia Intensiva tras recibir un impacto de bala en el pecho. Si bien inicialmente la información recibida por Fiscalía era que intentó suicidarse, con el correr de las horas tomó fuerza la hipótesis de un intento de homicidio. Los presuntos responsables del hecho son dos hombres, con vínculos familiares con la víctima, sobre los que se están haciendo pruebas para determinar si alguno disparó el arma.

El herido se llama Cristian Salmuni y los detenidos son sus tíos: Juan Salmuni y Alberto Salmuni. Según informó la ayudante fiscal Agostina Pérez, ambos están detenidos y previo a esto se les tomó una muestra para determinar si alguno es el responsable del hecho de sangre.

"Ayer, en el momento en el que nosotros nos constituimos en el hospital Rawson y se dispuso la detención de los mismos, lo primero que se hizo fue ensobrarle las manos", comenzó explicando la fiscal en radio Estación Claridad quien luego aclaró: "le colocaron unos sobres de papel madera con unas cintas presentadas para que no se contaminen ni se saquen ningún resto. Las personas no se lavaron las manos, no se colocaron alcohol, todo eso fue supervisado por nosotros inmediatamente en cuanto llegamos al hospital".

Este lunes en la mañana, comenzó la pericia en el laboratorio para estudiar las muestras extraídas. Esto es clave para poder corroborar quién disparó el arma y de esa forma descartar la hipótesis de que el hombre intentó suicidarse como dijeron los tíos cuando llevaron la víctima al hospital. "A las 8 horas comenzaba esta pericia. Es la absorción atómica para poder determinar si hay restos de pólvora en la mano de estos dos sujetos masculinos tíos de la persona lesionada", aclaró.

EL HECHO

Un hombre terminó con una herida en el pecho producto de un disparo que se dio en un confuso episodio. El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 14 horas, en el interior de un domicilio de Conector Sur y calle Arenales.

Según informaron desde la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, el hecho se presentó primero como un intento de suicidio pero con el avance de la investigación se fue develando que todo se habría dado en un forcejeo entre dos personas, uno de ellos con el arma en la mano.

¿QUIÉN DISPARÓ EL ARMA?

La Fiscal señaló que los tíos de la víctima dijeron que fue precisamente este joven de 22 años quien sacó el arma que aparentemente, llevaba consigo y él mismo se efectuó el disparo. "Ese ha sido el relato de los tíos desde el comienzo hasta el final. Y entre ellos, ninguno se ha inculpado", aclaró la fiscal quien detalló que los detenidos dijeron que "es frecuente que se junten para beber y para consumir estupefacientes".

"El arma ha sido secuestrada el día de ayer también en el domicilio donde se encontraban estos masculinos, donde ocurrió el hecho, pero aún no se sabe de quién es. También hay contradicciones en eso, quién tenía el arma, de dónde salió, eso es lo que está en investigación", explicó.

A la víctima le realizaron ayer "una cirugía de gran magnitud, muy delicada" y se logró extraer el plomo, el cual también ya ha quedado secuestrado. Su pronóstico es reservado. Pasó a terapia intensiva y hasta el momento se encuentra allí con pronóstico reservado.