Caso Tellechea: esperan las declaraciones de Moyano y Del Castillo esta semana

domingo, 28 de julio de 2024 22:00

El juicio por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea en 2004 se encuentra en un momento trascendental, ya que se espera que este lunes y martes declaren los exdirectivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan, Luis Héctor Moyano y Miguel Del Castillo.

"No sabemos qué van a decir, pero de acuerdo a lo que hemos visto a partir de la declaración de Oro, que también ha sido al final del debate, es algo más parecido a un alegato que a una declaración", dijo el abogado de la familia del ingeniero, Conrado Suárez Jofré a Diario La Provincia SJ.

Al respecto aclaró, "ellos tienen el derecho de hablar las veces que puedan, pero eso no impide que uno advierta que lo que ellos traen como verdad; es una suerte de análisis de lo rendido en el debate, más que su explicación original de los hechos".

En este sentiudo, dijo que no se esperan explicaciones sobre "las inconsistencias, las mentiras, las tergiversaciones y los ocultamientos de información que no se han despejado". Se encargó ademas de despejar que ellos, como los otros imputados, , que no estan acusados de homicidcio, excepto Cortez Páez (sindicado como el "arrepentido"), "el delito de desaparición forzada no es lo mismo que el delito de homicidio; implica la privación de la libertad y la falta de información, razón por la cual la acusación se va a tratar de cómo determinadas personas ocultaron lo que les ocurrió", agregó.

Además trazó una similitud con otros casos: "en los casos de desaparición forzada que tenemos en Argentina, muchos recientes y actuales, en la gran mayoría no hay cuerpo y no se sabe qué le pasó a la persona". Por lo que agregó: "no sabemos qué le pasó a Tellechea, pero lo que sí sabemos por las pruebas recolectadas en el debate y en la instrucción, que si hay algo que causa que no sepamos lo que le pasó a Telechea, es la conducta de estas personas".

Finalmente dijo; "a pesar de haber sido las primeras y únicas personas señaladas, recién fueron indagadas por la justicia federal 10 años después, en el 2014. Ahora, después de diez años más, volverían a hacerlo".

Moyano y Del Castillo iban a prestar declaración indagatoria antes de la feria judicial, sin embargo se pospuso,ya que el Tribunal Federal también trabaja en un juicio importante en Mendoza, cuya logística depende de la implementación del nuevo sistema acusatorio adversarial, con el nuevo Código Procesal Penal Federal.