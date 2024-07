Tragedia en Ruta 40: la Justicia, con más elementos para dar con el dueño del caballo

miércoles, 24 de julio de 2024 08:48

Este lunes, Matías Daniel Miranda Astorga, de 37 años, murió en un brutal choque contra un caballo cuando transitaba por Ruta Nacional 40, en el departamento Sarmiento, rumbo a Mendoza. El animal, que falleció también en el siniestro vial, tenía bozal y ello indicaba que tiene dueño aunque no estaba marcado o identificado. La justicia sigue buscando al responsable, ya sea dueño o cuidador, para que responda por el hecho.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Dr. Iván Grassi señaló en radio Estación Claridad que "estamos trabajando fuertemente en localizarlo y esperamos tener respuestas prontas este miércoles. Hay una línea investigativa avanzada y se trataría de una persona domiciliada en Sarmiento. Aclaro que endilgarle a alguien la presunta responsabilidad de haber tenido un animal a su cargo y no extremar los debidos cuidados para que no se escape y genere esta tragedia, no es algo simple. Por ello lo tenemos que tomar de manera rigurosa y contar con elementos que lo acrediten porque el animal no estaba marcado".

Detalló que para ello, "se cuenta con los múltiples elementos que nos permite la ley para recabar pruebas: testimonios, participación de veterinarios, elementos que pudiese haber tenido el animal que indiquen la edad, parentesco, compras que se hayan realizado, entre otros. Son elementos que se van reuniendo para poder tratar de individualizar a quien lo tenía a cargo".

Grassi señaló que el caballo no estaba en un lugar cercado y por eso, cruzó la ruta y el conductor no pudo esquivarlo. Y agregó que aún no está lista la pericia sobre la velocidad y la mecánica del choque por parte del auto, cuyo conductor perdió la vida casi en el acto. "Tengo entendido que el conductor era un padre de familia, que iba con su mujer y cuatro hijos. Inicialmente descarto, y por lo que observé del momento del impacto, no habría ido a alta velocidad pero eso lo confirmarán los peritos. Sin perjuicio de todo lo que acabo de señalar, las rutas son para transitar a velocidades superiores a las de una arteria cualquiera de la ciudad. Y nadie espera en la ruta encontrarse con un caballo".

Sobre la responsabilidad que le cabría al propietario o cuidador del animal, el fiscal dio precisiones. "Hablamos de un homicidio culposo: homicidio porque hay una muerte y culposo porque se supone que no hay intención. Entonces, todos los tipos de homicidios donde no hay intención se engloban dentro de esta figura que está prevista en el artículo 84 del Código Penal, que tiene una escala que va de 1 a 5 años".

Además, expresó que si bien no es un agravante que el dueño o cuidador no se presente espontáneamente a la Policía o la Justicia "eso habla de la condición humana. Hace 4 o 5 meses atrás hubo una tragedia similar en Zonda y el propietario del caballo se presentó sobre la comisaría. Esto es un tipo de delito que por su escala penal y por su entidad, el 99% de las personas no termina con una condena efectiva. Porque nadie tiene la intención de que se produzca un resultado de muerte. Sí ha sido imprudente o negligente. Sin perjuicio de ello, todas las penas que establece la ley penal, el Código Penal, tienen como regla ser efectivas en el servicio penitenciario y si no, se cumple la pena en libertad".