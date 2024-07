OSSE expuso cómo se trató de estafar a sanjuaninos con descuentos falsos

miércoles, 24 de julio de 2024 11:46

OSSE advirtió sobre una presunta estafa por WhatsApp que invoca el nombre del organismo. Ante ello, expuso qué tipo de mensajes llegan a los celulares y que son falsos.

"OSSE informa a toda la comunidad que NO se ha creado nueva cuenta de Facebook ni línea de WhatsApp ofreciendo descuentos o planes especiales. Recomendamos no responder ni brindar ninguna clase de información personal en caso de ser contactado por líneas no oficiales", marcó el mensaje oficial.

Estos son los mensajes que llegaron en nombre de OSSE: