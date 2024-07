"No hay reconstrucción; sólo destrucción": el doloroso mensaje de la mamá de Lucía Rubiño

miércoles, 24 de julio de 2024 12:57

Con profundo dolor y nuevamente recurriendo a las redes sociales, María Belén Montilla, mamá de Lucía Rubiño, se refirió al proceso de reconstrucción del choque en el que murió la adolescente en octubre del 2023. Las pericias, que incluyen la revisión de cámaras de seguridad de un supermercado y la recreación con la camioneta de Juan Pablo Echegaray (imputado por homicidio culposo) de las maniobras en la calle, apuntan a establecer si hubo o no invasión de carril por parte del joven.

"Llevo noches sin dormir pensando en la palabra RECONSTRUCCIÓN y esta mañana llegué a la conclusión de que la palabra adecuada debería haber sido CONSTRUCCIÓN. Me refiero a la construcción de personas desde su nacimiento, ya que, al menos, habrían tenido la capacidad de pedir perdón y no lo hicieron. Entonces, nunca fueron construidos como personas", posteó en redes sociales bajo el lema "Justicia por Lucía" y en referencia a los imputados por la muerte de la bailarina.

Y agregó: "¿Qué podemos esperar de sus conductas esa noche? No hay tal reconstrucción, sólo hay DESTRUCCIÓN, señores. No se confundan...". Montilla sentenció: "Nuestra destrucción y la de la vida de mi hija".

La formadora de bailarines no fue parte del proceso de pericias en el barrio Profesional, en Rivadavia, que inició este martes y podía extenderse hoy. En tanto, el padre y el hermano de Lucía, Jorge y Simón Rubiño fueron parte de la extensa jornada y resaltaron que sólo esperan que la pericia determine la responsabilidad de Echegaray, que guiaba una camioneta 4x4. Una hipótesis del Ministerio Público Fiscal destacó que podría haber invadido el carril del Renault Sandero que guiaba un menor de edad y por ello, provocó el volantazo que llevó al automovilista a subirse a una vereda y embestir a Lucía.

Dolor en el barrio Profesional

"Ya perdimos a mi hermana mayor y perder a ella la verdad es durísimo y inexplicable. Que se haga justicia creo que nos va a dar un poco más de paz y nosotros tenemos confianza en que así será", dijo este martes, Simón, hermano de Lucía, al sumarse a acompañar a su papá en el escenario de la pericia.

Por su parte, el padre de Lucía, Jorge, se mostró confiado de que habrá Justicia y deposita eso en sus peritos, su abogado y también en el fiscal. "Creo que él tiene las intenciones de que las cosas sean como han sido nada más. Acá no se trate de inventar nada. Como ha sido. Si él no tuvo la culpa en la muerte de mi hija, él no tiene por qué pagar. Si tuvo la culpa la tiene que pagar", destacó el hombre en rueda de prensa.

Foto: Maximiliano Huyema / Diario La Provincia SJ.

"Nosotros los vídeos que vemos y las imágenes que vemos, queda más que claro. Creo que el fiscal también por algo lo imputa por homicidio culposo", aseguró sobre el conductor de la camioneta.

Finalmente señaló que el resto de la familia "se encuentran peor" que él. "Por eso no viene su mamá. La verdad está destruida. Su tía, con la que ella compartía muchísimo, también. Sus amiguitas vinieron hoy día. Estuvieron aquí y siguen estando, siguen acompañando. Las chicas que eran totalmente amigas. Un amigo es un amigo y lo vas a acompañar está muerto. Es tu amigo", finlizó.