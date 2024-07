Padre de Lucía Rubiño: "Queremos justicia y tienen que pagar por lo que hicieron"

martes, 23 de julio de 2024 17:20

"Es la primera vez que vengo a este lugar". Con esas palabras, el padre de Lucía Rubiño, Jorge Rubiño, habló desde el barrio Profesionales (Rivadavia), a donde llegó este martes para participar de la reconstrucción del siniestro fatal que se cobró la vida de su hija.

Notoriamente acongojado y pidiendo justicia en todo momento, el hombre siguió de cerca el operativo que incluyó la presencia de los peritos de parte, los abogados y algunos de los jóvenes que estuvieron aquel día de octubre en el que se dio el accidente vial. Con profundo dolor y al borde de las lágrimas, Jorge aseguró que por primera vez estuvo en el lugar y esto significó un gran impacto.

Noticias Relacionadas A 9 meses de la muerte de Lucía Rubiño, hicieron la reconstrucción del siniestro fatal en el barrio Profesional

La familia de Lucía Rubiño presenció la reconstrucción del siniestro fatal. Foto: Maximiliano Huyema / Diario La Provincia SJ.

"Sacamos fuerza para venir, pero es muy difícil. Es la primera vez que vengo a este lugar, pensé que no iba a entrar nunca. Todo sea para ayudar para que haya justicia por ella, otra cosa no podemos hacer. Ella ya no está, queremos justicia y sí se equivocaron tienen que pagar por lo que hicieron", expresó el hombre en rueda de prensa.

Foto: Maximiliano Huyema / Diario La Provincia SJ.

Posteriormente, sobre la decisión de la justicia el padre de Lucía aseguró que está totalmente en desacuerdo con las medidas. "Hasta que no haya una pena no tendrían que haberle dado permiso", afirmó el hombre. Y agregó que "el maltrato psicológico es para todos y él también lo tendría que haberlo tenido, es lo que pienso".

En la misma línea, aseguró que "estamos todos destruidos, es muy difícil". Y subrayó: "voy a ir a todos los lados que tenga que ir".

Foto: Maximiliano Huyema / Diario La Provincia SJ

El caso

Lucía Rubiño murió en octubre del 2023 cuando estaba parada en la vereda, en el frente de una casa en la que se realizaba una fiesta. En aquel entonces, un menor perdió el control de su auto y la embistió. Ahora se investiga por qué hizo la brusca maniobra y se buscará determinar si Juan Pablo Echegaray, que manejaba una camioneta 4x4, tuvo responsabilidad en el hecho.