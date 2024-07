Hermano de Lucía Rubiño: "tenemos confianza en que habrá justicia y eso nos dará paz"

martes, 23 de julio de 2024 21:35

"Que se haga justicia nos va a dar un poco más de paz". Con esas palabras, Simón Rubiño se refirió a lo que espera de este proceso judicial que atraviesa la familia tras la muerte de su hermana, Lucía Rubiño. La chica de 15 años de edad murió en octubre del 2023 embestida por un auto en el barrio Profesional, en Rivadavia. Este martes se inició el proceso de reconstrucción del hecho y se extenderá hasta jueves o viernes.

En el lugar siguieron atentamente cada movimiento, no sólo los peritos de las partes y los fiscales, sino también la familia de Lucía Rubiño, su papá Jorge y su hermano Simón. Tras ver cómo habría sido el siniestro fatal, el joven pidió que la justicia actúe sobre los responsables de la muerte de la chica.

La reconstrucción del siniestro muestra a la camioneta casi de frente con el auto. Foto Maximiliano Huyema / Diario La Provincia SJ

"Estamos acá para para decir presente", destacó Simón en rueda de prensa quien señaló que es un momento muy duro pero quiso estar ahí. "Es algo muy difícil de explicar es algo que rebalsa lo que uno puede decir con palabras", expresó.

"Yo a mis hermanas la quise muchísimo. Particularmente con Lucía yo tenía una amistad. Era mi mejor amiga, compartíamos absolutamente todo. Estos meses sin ella han sido terribles y me hace una falta tremenda", agregó.

Las amigas de Lucía estuvieron presente en la reconstrucción.

"Ya perdimos a mi hermana mayor y perder a ella la verdad es durísimo y inexplicable. Que se haga justicia creo que nos va a dar un poco más de paz y nosotros tenemos confianza en que así será", finalizó recordando que eran tres hermanos y ahora quedó él solo, después de que Lucía falleció en el accidente y su otra hermana murió por una enfermedad.

Por su parte, el padre de Lucía, Jorge, se mostró confiado de que habrá Justicia y deposita eso en sus peritos, su abogado y también en el fiscal. "Creo que él tiene las intenciones de que las cosas sean como han sido nada más. Acá no se trate de inventar nada. Como ha sido. Si él no tuvo la culpa en la muerte de mi hija, él no tiene por qué pagar. Si tuvo la culpa la tiene que pagar", destacó el hombre en rueda de prensa.

Foto: Maximiliano Huyema / Diario La Provincia SJ.

"Nosotros los vídeos que vemos y las imágenes que vemos, queda más que claro. Creo que el fiscal también por algo lo imputa por homicidio culposo", aseguró sobre el conductor de la camioneta.

Finalmente señaló que el resto de la familia "se encuentran peor" que él. "Por eso no viene su mamá. La verdad está destruida. Su tía, con la que ella compartía muchísimo, también. Sus amiguitas vinieron hoy día. Estuvieron aquí y siguen estando, siguen acompañando. Las chicas que eran totalmente amigas. Un amigo es un amigo y lo vas a acompañar está muerto. Es tu amigo", finlizó.