Choque y muerte en Ruta 40: buscan intensamente al dueño del caballo

martes, 23 de julio de 2024 10:53

Este lunes, un sanjuanino murió en un brutal choque contra un caballo cuando transitaba por Ruta Nacional 40, en el departamento Sarmiento, rumbo a Mendoza. El animal tiene dueño, ya que contaba con bozal, pero no registraba marcas por lo que no fue posible identificar a su propietario. No obstante, el Ministerio Público Fiscal lo busca.

Así lo expresó a la prensa, esta mañana, el fiscal de UFI Delitos Especiales, Iván Grassi que lamentó que hubiera ocurrido una tragedia evitable. Señaló que buscan dar con el propietario que no cuidó que el animal, que murió en el choque, permaneciera en un espacio alambrado y/o cerrado.

Por su responsabilidad y ante el resultado fatal del choque, que se cobró la vida de Matías Daniel Miranda Astorga, de 37 años, sería imputado por "Homicidio culposo". El conductor iba con su esposa y cuatro hijas menores de edad, a bordo de un auto Renault Logan, rumbo a Mendoza.

Grassi también señaló que proceden con diferentes pericias para determinar cómo ocurrió el choque, en plena mañana, y desde dónde salió el animal.

El hecho

Según el informe del Ministerio Público Fiscal, el choque ocurrió a las 11 hs., a las altura del Km. 114. De acuerdo a los efectivos de la Comisaría 8º y familiares del fallecido que viajaban en otros vehículos, el caballo se atravesó en la ruta de manera repentina.

Tras el hecho, personal de urgencias médicas trasladó al conductor y a su esposa al Hospital Departamental. Allí murió el hombre de 37 años. En tanto, la mujer mayor de edad y sus hijas están fuera de peligro.

Personal de la Unidad Rural examinó al caballo, que también falleció en el choque, y no encontró marcas/señales de su dominio.