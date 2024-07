Audiencia clave en la causa de la muerte de una bebé sanjuanina: "vengo buscando justicia"

lunes, 22 de julio de 2024 17:30

El 30 de julio del 2022, el dolor golpeó con fuerza a una familia de Rawson. Una nena de apenas 1 años y 5 meses murió tras no recibir el diagnóstico médico adecuado. Oriana era el sol de sus padres y desde ese día empezó un peregrinar para que el caso no quede impune y haya justicia. Este miércoles finalmente habrá una audiencia en Tribunales que será clave para el desarrollo de la causa.

"Llevamos dos años esperándola porque ahora el 30 de julio se cumplen dos años del fallecimiento de mi hija. Hemos hecho muchas marchas. Me costó muchísimo poder conseguir un abogado que quisiera llevar la causa porque no era fácil", explicó Johana Santana, la mamá de Oriana Salinas, a Diario La Provincia SJ.

Por el hecho, hay un médico del Hospital Rawson imputado por "Homicidio Culposo". Es uno de los cinco profesionales de la salud que vieron a la nena en cuatro días de idas y vueltas que tuvo la madre con su hija durante los días previos al triste desenlace. La vieron en la obra social, después en el Hospital Rawson y después en el Hospital Marcial Quiroga.

"Mi hija falleció de una neumonía y en estos dos años nosotros nos hemos enfocado en la búsqueda de pruebas y de todo lo que se le hizo a ella en vida. Nos costó muchísimo que aparecieran todos los estudios que se le hicieron a ella, como por ejemplo la placa, la radiografía", agregó la mamá.

Este miércoles a las 7:45 será la audiencia de control de la acusación. En la ocasión no sólo estarán los padres de Oriana y la abogada que los representa, sino también asistirá la consultora y representante de la ONG "Por la vida y la salud", dra. María Eugenia Ricco, que llegará desde San Luis para presenciar la Audiencia. En diciembre pasado, fue la audiencia de inicio de la investigación y en aquella ocasión el juez Sanz dio un plazo de un año para buscar todas las pruebas.

"Nunca me quise quedar en mi casa a llorar a mi hija, quería justicia y es lo que vengo buscando hace dos años. Es muy importante esta audiencia para nosotros", destacó Johana quien subrayó: "Para nosotros han sido dos años muy difíciles. Llevo tanto esperando esto, se nos han puesto muchas trabas. Me ha costado muchísimo levantarme. Me parece muy injusto que me hayan arrebatado así a mi hija y que todo quede en la nada. Son días de mucho dolor".

En la audiencia del miércoles, se leerá la acusación que el fiscal presenta, a donde se ofrecen las pruebas que tiene la querella. Afuera del edificio de Tribunales, los familiares de Oriana, van a levantar carteles y pancartas para pedir justicia. "Es el juez el que va a decidir si vamos a juicio, si cree, considera que todo lo que presentamos en ese momento es para elevarlo a juicio. Yo quiero creer que acá, en San Juan, la justicia va a actuar", finalizó subrayando: "a nosotros nos duele como el primer día y esa audiencia es para que no quede todo en la nada y vamos a seguir luchando hasta el final porque a mi hija nadie me la va a devolver, pero es para obtener un poco de paz y consuelo porque el único consuelo que obtenemos es con una condena".