Robo y violación en la Costanera: estaban encapuchados y analizan las cámaras de seguridad

viernes, 7 de junio de 2024 09:08

Una búsqueda intensa y con mucha precisión. Así trabaja la Unidad Fiscal de Investigación, UFI, a partir de un hecho conmocionante que se dio este jueves alrededor de las 2 de la mañana en zona de la Costanera en Chimbas. Una pareja fue abordada por delincuentes en la calle de atrás del predio, cuando estaban en un momento de intimidad. No solo le robaron sino que a la chica la violaron. A partir de esto se hicieron distintas tareas investigativas, ayer y hoy, en el lugar para poder encontrar algún dato que ayude a esclarecer el hecho.

Así lo informó el fiscal Eduardo Martínez, quien explicó que la pareja se encontraba dentro de un auto Chevrolet Corsa en la calle paralela a la Costanera y fueron sorprendidos por dos hombres mayores de edad con armas blancas en sus manos. "Nos estamos desenvolviendo lo más rápido que podemos. No es un hecho común que se dé en San Juan, no es un hecho común tampoco en CAVIG, porque generalmente el imputado que tenemos está identificado, son personas del vínculo familiar, exparejas o parejas. En este caso son NN, estaban encapuchados. Estamos intentando rastrear todo lo que podemos", comenzó explicando el fiscal en radio Estación Claridad.

Luego indicó que la zona donde fueron abordados por los delincuentes tiene muy poca iluminación y no tiene cámaras que enfoquen directamente. "En esa zona no hay cámaras, pero lo que estamos intentando hacer es las periferias, para determinar en esos horarios a alguien que haya estado. Con las características que nos dicen las denuncias, estamos buscando", explicó aclarando que los ladrones huyeron a pie.

"Es una zona alejada, una zona un poco solitaria. Es poco iluminada, no hay cámaras en el sistema. Solamente hay cámaras en la rotonda, hay cámaras en la cercanía, pero no por los lugares que estuvieron ellos. Estamos nosotros acá ahora intentando ver algo más con la nueva información que tenemos, a ver si encontramos algún detalle nuevo", destacó subrayando que los delincuentes tenían armas blancas y las llevaban empuñadas, pero no los lesionaron.

Ambos eran mayores de edad, estaban con el rostro tapado, medirían un 1,60 metros de altura aproximadamente y por la contextura física podrían llegar a tener alrededor de 40 años.

Las víctimas ya tuvieron varias entrevistas con los profesionales de CAVIG y se espera que sigan aportando datos concretos con el correr de los días. "Lo más posible es que tengamos varias charlas en los días que vienen, intentando no solamente reunir más información de ellos, sino también aportar nosotros lo que vayamos encontrando", agregó el fiscal subrayando que la chica violada está en su casa y no fue necesario internarla.