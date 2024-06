Caso Jairo: un nuevo agravante complicaría a la conductora y piden que vaya presa

viernes, 7 de junio de 2024 09:57

El pasado 11 de febrero, Jairo Mallea falleció cuando fue impactado en la intersección de calle Doctor Ortega y España, en Rawson, por una camioneta VW Amarok y murió inmediatamente. La conductora, Vanesa Carrascosa Font, quedó a disposición de la Justicia y tras ser imputada quedó en libertad a la espera de que finalice la investigación. Hace poco más de un mes la querella hizo el pedido de una pericia que podría llegar a ser determinante.

Según explicó a Diario La Provincia SJ, el abogado de la familia Roli Olivera, el resultado de las pruebas de velocidad solicitadas cuando asumieron el patrocinio junto a Marcelo Sanders, arrojó que "la conductora iba al menos a 100 kilómetros por hora. Este hecho supone un cambio de carátula a homicidio culposo doblemente agravado, con una condena de 3 a 6 años de cumplimiento efectivo".

"En la tarde de este viernes la fiscalía solicitará la ampliación del objeto en virtud de la novedad y se notificará en audiencia a la principal implicada" agregó el entrevistado.

Según especificó el letrado, la pericia determinó que “iba en exceso de velocidad, por lo tanto le cabe el agravante de ir a más de 30 km de velocidad permitida, que por donde transitaba es de 60 kilómetros por hora”. Al respecto detalló que se realizó por la huella de frenado: “tenía 80 metros, mínimo iba casi 100 km por hora. El otro agravante es el hecho de conducir un vehículo con motor ya que se trata de una camioneta de importante porte".

De esta manera se aleja la posibilidad de una resolución por juicio abreviado con una pena de dos años sin prisión aunque por el momento no hubo pedido formal. Esta idea fue muy resistida por la madre de la víctima, Alejandra Mallea, quien había expresado su deseo de que recaiga sobre la conductora todo el peso de la ley.

"No le dejó un hueso sano. No le dejó sangre en su cuerpo, había un charco inmenso. Ella declaró que venía a 60 kilómetros por hora, que no lo vio, que lo tocó y se cayó. Sinceramente, cómo habrá venido de mal en su estado", había dicho con anterioridad a este medio.

En aquella ocasión recordó la forma en la que tomó conocimiento de la muerte de Jairo cerca de las 11 de la mañana, cundo había perdido la vida a las 6.40. "Un policía va a mi casa y ya todos mis vecinos estaban en la puerta para darme el pésame. No juzgo a la policía, creo que tienen buenos instructores, pero quizás son malos aprendidos. Yo tomé la pastilla de la presión a las 9.45 y a las 10.45 me golpean a la puerta y me dicen 'Buenos días. ¿Usted es la mamá de Jairo? Lo siento mucho. Tiene que ir a la morgue a reconocer el cuerpo. Así de cruel fueron, no tuvieron empatía", expresó en aquel momento.