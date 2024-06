Condenaron a policia acusado de avisar sobre un allanamiento

viernes, 28 de junio de 2024 20:33

Este viernes, el agente Benito Andrés Azcurra, acusado de alertar sobre un operativo en agosto del 2023, fue condenado a cinco meses de prisión condicional y un año de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Desde la defensa, aseguraron que apelarán la decisión de la justicia.

El proceso comenzó el pasado martes 25 de junio y tuvo su cierre hoy. Desde fiscalía, a cargo de Iván Grassi, pidieron una pena de dos años de prisión sin encierro y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero finalmente se tomó otra decisión.

"El juez, a pedido nuestro, dejó fuera toda la prueba documental porque el ministerio fiscal la presentó fuera de término, y quedó solo la prueba testimonial", dijo el defensor Martín Zuleta a Diario la Provincia SJ. Agregó: "Nosotros planteamos la nulidad de dos testimonios, de un policía que había presentado un testimonio de un allanamiento de un celular donde surgen algunos mensajes, y el de un perito que, pese a que su informe pericial fue rechazado, fue a dar testimonio".

También dijo: "Vamos a esperar los fundamentos y vamos a recurrir a las instancias superiores". El próximo 5 de agosto será la audiencia para la lectura de los fundamentos, y tendrán 10 días para apelar ante el tribunal de impugnación.

Por último, excusó a su defendido por no haber asistido, ya que el mismo había sido declarado en rebeldía y con orden de captura. Finalmente, pudo presentarse sin necesidad del uso de la fuerza: "Este es un hombre que vive en una zona de Sarmiento, que está bastante retirada y no tiene teléfono, se le fue secuestrado y perdió el de su hija. Eso hizo que estuviera incomunicado y entendió que el juicio era el 26 de junio y el miércoles se iba a presentar. El hombre se presentó el martes y no faltó a ninguna otra audiencia".