En San Juan: en lo que va del 2024 murieron 36 personas por siniestros viales

miércoles, 26 de junio de 2024 08:40

En lo que va del 2024, las estadísticas de la Dirección D7, registraron el noveno fallecimiento en siniestro vial de persona con objeto fijo en San Juan. Vale recordar que, este martes, un joven falleció tras un brutal choque en su moto en Rivadavia. El hecho ocurrió sobre avenida Libertador y calle Sargento Cabral.

De acuerdo al análisis, hay una multiplicidad de situaciones y factores que predominan en cada uno de los hechos. "Sin dudas, el factor humano es preponderante en algunas situaciones. También, hay otros factores como el estado de la vía, el estado del vehículo, el clima influyó. Se puede decir que el factor humano es el preponderante", indicó el Comisario Mayor, Antonio Salinas, Segundo Jefe de la Dirección Coordinación, Planificación y Control de la Seguridad Vial D7, en radio AM1020.

Luego, el referente en el tema indicó que hay una gran cantidad de sanjuaninos que cuentan con toda la documentación en regla. Sin embargo, siguen registrando faltas comunes como el no uso del cinturón de seguridad en los vehículos. En las motocicletas, no llevan puesto el casco o no se lo colocan de la manera correcta. Además, a esto se suma la falta de iluminación que no tienen los rodados.

Por otro lado, Salinas subrayó: "nosotros tenemos controles móviles todo el tiempo y se intensificaron este último semestre. Estamos en muchos lugares al mismo tiempo". El referente en el tema indicó que cuentan con la tecnología y los elementos para llevar adelante los controles correspondientes. "Claro está que en horarios nocturnos de jueves a domingos intensificamos los controles en las noches. Trabajamos arduamente con los controles de alcoholemia", aseguró.

Salinas subrayó que registraron una baja de fallecidos en siniestros viales en comparación al 2023. "Hay una menor cantidad de siniestros viales como así también de fallecidos. Lamentamos hasta el día de hoy 36 vidas sanjuaninas versus el años pasado a esta época 55. Hay un marcado y acentuado margen de siniestros viales con heridos y sin heridos. Cerca de 20 o un poco menos de fallecidos a esta misma altura del año pasado", contó.

Posteriormente, el referente en el tema indicó que los siniestro predominan en horarios nocturnos y vespertinos; esto varía según el departamento.

