Desbarataron un desarmadero de autos de alta gama en Alto de Sierra

sábado, 22 de junio de 2024 13:16

En un operativo conjunto realizado por la Unidad Operativa Alto de Sierra Este y la Comisaría 5ta, se descubrió un desarmadero clandestino de automóviles en un domicilio en, Alto de Sierra, departamento Santa Lucía.

Se registraron al menos unos seis vehículos diferentes desarmados (entre ellos Ford Ecosport, Foro F 100, Toyota Hilux, etc), todos habían sido sustraídos mediante ilícitos violentos (tales como robo con arma de fuego, robos en la vía publica) cometidos en la vecina Provincia de Mendoza como también de la Provincia de Neuquén, y que registraban pedidos de secuestro vigentes.

A partir de allí, las investigaciones a cargo de la Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad incluyeron numerosos allanamientos realizados en nuestra provincia, unos seis (6) en total, para dar con los responsables de tales ilícitos (entre ellos en viviendas particulares y locales de desarmadero y venta de auto partes usadas de vehículos).

Que se logró la detención de la propietaria del inmueble en donde fueron hallados tales partes desguazadas de los automóviles en cuestión, de apellido Rosales Alejo, como también del inquilino de dicho inmueble, de apellido Mercado.

Ambos quedaron imputados de graves delitos contra la propiedad, al tiempo que los funcionarios del Ministerio Público Fiscal están llevando a cabo tareas investigativas tendientes a desbaratar una red delictiva con ramificaciones en distintas provincias argentinas, que incluye el robo, desguace y reducción de auto partes de vehículos automotores.

Este sábado se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización contra los primeros detenidos e imputados de esta investigación, y cuyo resultado se detalla a continuación.

Resultado: En audiencia de fecha 22 de junio de 2024 se llevó a cabo el control de detención y la formalización de cargos en contra de Rodrigo Exequiel Mercado (34) y de Lidia Mónica Rosales Alejo (40), a quienes se les imputó la comisión de los delitos de robo agravado (arts. 166 inc. 2 y art. 167 inc. 4 en función del art. 163 inc. 6 del C.P.) en calidad de partícipes secundarios (46 del C.P) y encubrimiento por receptación agravado por ánimo de lucro y habitualidad (art. 277 inc. 3 letras b y c del C.P.) en calidad de autores (art. 45 del C.P), todo bajo ello bajo las reglas del concurso real (art. 55 del C.P.)

En tal audiencia se dispuso una Investigación Penal Preparatoria a cargo del Ministerio Público Fiscal por el plazo de un (1) año al tiempo que se decretó la detención preventiva domiciliaria para ambos imputados por el plazo de un (1) mes.

El hecho

El 18 de junio de 2024, sobre las 21;00 horas, personal policial de la Unidad Operativa Alto de Sierra Este y de Comisaría Quinta, hallaron en el interior de un domicilio ubicado en el Loteo Terranostra, en Alto de Sierra (Depto. Santa Lucía) un verdadero desarmados clandestino de automóviles, algunos de alta gama, desarmados en distintas piezas sueltas (puertas, chasis, parabrisas, capot, etc).