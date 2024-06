Robo de $20 millones: pedirán identificar a otro camionero que tuvo contacto con el denunciante

domingo, 2 de junio de 2024 07:40

La defensa de los cuatro policías federales acusados por el robo de $20 millones en un procedimiento en abril, en el puesto Fito Sanitario de Vallecito, señaló que hubo otro actor que no pudo ser identificado. Se trataría de un conductor que habría tenido contacto con el denunciante, Isaías Arce, luego de ser abordado por los agentes de quien no se sabe nada, ni fue citado a declarar.

En contacto con Diario La Provincia SJ, el abogado Gustavo De la Fuente dijo que pedirán que se lo pueda identificar y traer a la provincia para que colabore en el caso, aunque señaló que sería difícil de ubicar ya que es de otra provincia según el relato de la presunta víctima del hecho.

Por otro lado, el patrocinador de los efectivos de la fuerza, aseguró que no se pudo constatar que el dinero ingresó a la provincia tras el resultado negativo de los allanamientos que se hicieron tanto en los domicilios de los acusados, como en la agencia federal. Si bien existe un comprobante por $31 millones, no aparecieron los $20 millones en cuestión y tampoco los $11 millones que estaban en poder de la presunta víctima, "que el camionero haya traído los $31 millones y se haya ido con 11 no consta en ningún lado, no los presentó", dijo. Por el momento descartó hacer una denuncia contra el camionero.

El letrado también cuestionó los testimonios de los inspectores del control Fito Sanitario de Vallecito que dijeron haber visto a los policías con bolsas al costado del camión. Señaló que "la declaración es que los federales pararon tanto autos y camiones" y que "no supieron diferenciar si era un agente de la federal o un camionero".

Otra de las críticas tiene que ver con la rueda de reconocimiento, donde se señala que en una segunda ronda "reconoce a dos personas distintas y al cuarto detenido no lo reconoció ni lo vio", dijo. A su vez, sostuvo la decisión de apelar el procesamiento del juez federal Leopoldo Rago Gallo contra el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, al sargento Gabriel Ángel Puca, al cabo primero Marcos Horacio Altamirano y al cabo Matías Leonel Vega Ante por los delitos de robo, agravados por ser cometido en poblado y en banda y por ser miembro de una fuerza de seguridad, y falta a los deberes de funcionario público.

"El juez tiene los elementos certeros para sospechar, una denuncia y cuatro personas en el lugar. Todo lo demás son suposiciones de uniones", cuestionó el entrevistado.

Respecto de los teléfonos que habían sido reemplazados según se expuso Arce en la audiencia, sostuvo que al menos uno de ellos no pudo haber tenido tiempo de cambiarlo ya que “se lo secuestraron apenas llegó al trabajo”. Remarcó, además que "para robo debe existir violencia" y que, según el relato, "él (camionero) les abría las bolsas que habían encontrado en distintos lugares".