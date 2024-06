Harán reconstrucciones virtual y física del siniestro vial en el que murió Lucía Rubiño

martes, 11 de junio de 2024 21:50

En el marco de la causa por la muerte de Lucía Rubiño Montilla, la adolescente atropellada en el interior del barrio Profesional, el 15 de octubre de 2023, se avanzará en un paso fundamental en la causa.

Según se conoció en las últimas horas, próximamente habrá una reconstrucción virtual y física del siniestro vial en el que la joven fue embestida y perdió la vida. Según contó la abogada Sandra Leveque, defensora de uno de los imputados, Juan Pablo Echegaray, se podría aportar la camioneta original.

"La reconstrucción que se va a hacer, por un lado es una reconstrucción virtual que se va a realizar en función de los videos. Además, se va a hacer una reconstrucción física que va a ser con vehículos de similares características. Es probable que la defensa aporte la camioneta original", dijo Leveque a Diario La Provincia SJ.

Y agregó: "Primero tienen que aceptar el cargo los peritos, que se han propuesto por todas las partes, y de común acuerdo, iniciaríamos la pericia a fines del mes de julio. Nos darían a los peritos 30 días para emitir el informe".

Al respecto, Leveque expresó que su postura fue de oponerse por entender que la pericia era sobreabundante, ya que se realizará una pericia de reconstrucción virtual en base a los videos. "Además también las condiciones del lugar han cambiado desde octubre hasta julio, que se haría la pericia. No solamente por las condiciones climáticas, de visibilidad meteorológica, sino también porque van a poner vehículos que no son los que estuvieron involucrados. Además, se ha cambiado la geografía del lugar, la calle está cambiada, el pianito se ha arreglado, se ha compactado la calle, la cuneta se ha limpiado. O sea, que ya no están los obstáculos que había antes".

Pese a todo ello, destacó y confirmó que desde la defensa van a participar en la pericia con peritos de parte, "vamos a poner el vehículo de Juan Pablo para poder para que sea lo más precisa posible", cerró.

En marzo de este año se conocieron los resultados de dos pericias accidentológicas por parte de la defensa de Juan Pablo Echegaray, y del Fuero de Menores, de las cuales se habría concluido cómo fue el accionar de los vehículos en la tragedia en la que murió Lucía.

Según contó Leveque en esa oportunidad, luego de un minucioso estudio se conoció que su defendido no habría invadido el carril contrario por el que circulaba el menor de edad, a bordo de un Renault Sandero. Este último fue el que impactó contra el muro donde se encontraba Lucía.