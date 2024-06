Caso Francisco Márquez: la familia del motociclista impugnará el fallo y señaló un "error judicial"

lunes, 10 de junio de 2024 19:55

Tras cuarto intermedio, este lunes hubo sentencia por la muerte del motociclista Francisco Márquez y la Justicia consideró que el imputado Gonzalo Castro Salinas cometió "Homicidio culposo" y no corría picada ilegales. Con ello, recibió una pena en suspenso y la familia de la víctima reaccionó con indignación. En tanto, el abogado que los representa anticipó que impugnarán el fallo.

La jueza Ana Gema Guerrero hizo lugar a lo que propuso el Ministerio Público Fiscal y se condenó al imputado Gonzalo Castro Salinas a 3 años de prisión condicional (sin cárcel) y a 9 años de inhabilitación para conducir vehículos con motor por "Homicidio culposo". Con ello, no se hizo lugar a considerar que el conductor estaba corriendo picadas, de manera ilegal, al momento del siniestro vial.

El abogado Roly Olivera destacó en rueda de prensa que "a habíamos previsto que esto pudiera suceder y teníamos una decisión que vamos a impugnar. Tenemos diez días para elevarla. No estamos para nada de acuerdo con lo que se planteó y decidió. Hay un punto que es muy importante. Si nosotros medimos el metro cuadrado del hecho, está bien y es homicidio culposo. Pero si medimos los diez kilómetros donde venían corriendo carreras, que es lo que no mide la jueza, es otra situación".

Resaltó que fueron difundidas públicamente las pruebas que se anexaron al legajo de la causa "y efectivamente, había picadas. Hubo un testigo que dijo: "efectivamente, lo ví" y otro testigo también. Es decir, hay elementos suficientes y necesarios como para condenarlo por este delito. La jueza, en todo su derecho, estableció una situación distinta pero nosotros tenemos el derecho para impugnar y vamos a hacerlo".

Agregó que "nosotros no tenemos que darle certeza al juez para que condene, porque no estamos pidiendo condena. Estamos pidiendo una acusación para que se eleve a juicio. Hay un error gravísimo planteado por la jueza. Lo que tiene que tener certeza es para homologar el acuerdo que hizo, para condenarlo por un delito que entendemos que no cometió. Vamos a dar absolutamente todo nuestro conocimiento y capacidad para dar vuelta a esta situación.".