Crimen en Capital: en un caso sin precedentes recientes, cuáles son los pasos que seguirá la justicia

jueves, 9 de mayo de 2024 08:20

San Juan fue escenario de un brutal ataque a una mujer en la vía pública que terminó en su muerte y con ello, en la configuración de investigación por homicidio. El hecho ocurrió en calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros, en Capital, en la tarde noche del martes y quedó registrado en cámaras de seguridad. Hebe Yolanda Leguiza (71) fue atacada a mazazos y tras una intensa investigación, al mediodía del miércoles en Santa Lucía, se detuvo al presunto responsable del crimen: un menor de 15 años. La causa estará en la jurisdicción de la justicia de menores y el magistrado Jorge Toro habló de los pasos a seguir.

"Al mediodía de ayer, se comunicó conmigo el fiscal de delitos cometidos por mayores, la UFI a cargo del doctor Grassi, y me informaba que habían avanzado en la investigación de un homicidio y que determinado que el presunto autor sería menor de edad y, además, inimputable. Inmediatamente, me comunicó los datos filiatorios del joven, a los fines de poder ordenar las primeras medidas y es lo que únicamente he podido hacer, tendiente a garantizar un ámbito de alojamiento y de resguardo, para poder continuar la investigación de manera correcta. Esta persona no corre ningún tipo de riesgo y es la única medida que he ordenado", dijo el juez Jorge Toro en diálogo con radio AM 1020

Agregó que "mantuve comunicación durante la tarde con el doctor Grassi, quien está organizando toda la prueba, porque son sistemas procesales distintos. Así podré, con la prueba producida hasta acá por la UFI Delitos Especiales, conformar un sumario penal. Cuando ingrese a mi juzgado, que todavía no lo ha hecho, le daré vista inmediatamente a la intervención a la Fiscal Penal Juvenil para que ella solicite el abocamiento y las medidas de prueba que entienda necesario ordenar. También dar la intervención a la asesora de menores, que es un proceso especial con actores que son esenciales para evitar cualquier tipo de nulidad. Aún no tomé contacto con la causa".

Sobre tiempos, no confirmó que la causa llegara a sus manos este jueves, debido a la complejidad de la causa aunque reconoció la celeridad de la investigación que terminó en la detención del menor. "Entiendo que los recursos tecnológicos han contribuido rápidamente a determinar la presunta autoría. Se ha desarrollado de manera rápida. Pero hay un montón de pruebas que tienen que organizar para que yo las pueda incorporar adecuadamente a mi procedimiento", resaltó Jorge Toro.

Manifestó que el menor "está alojado en un ámbito público, con seguridad y acompañado por sus progenitores. En las resoluciones que se van tomando, se requiere una mirada interdisciplinaria. Va a ser necesario seguramente intervención de distintos profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, para que me den la información con la que tengo que contar para poder tomar las medidas necesarias para este tipo de causas".

Sobre la condición de salud mental del adolescente de 15 años (según el fiscal Grassi, su familia expresó ayer que padece trastornos psiquiátricos), el juez agregó que "mantuve contacto telefónico con los distintos profesionales que han intervenido de manera celerísima. No solo la UFI, sino también Salud Pública nos ha dado inmediata respuesta y me constituyeron en el lugar donde se encuentran alojados. También pude tener un contacto breve con una custodia y un contacto muy breve con los progenitores, pero no puedo adelantar un panorama".

Sobre la violencia del caso, que conmocionó a San Juan, Toro destacó que "no tengo experiencia personal de un hecho de estas características en casi 12 años de juez penal y 8 años de Director de Niñez, previamente. Este caso tiene características muy particulares porque, por ejemplo, si se determina que en el momento del hecho tenía una enfermedad mental que no le permitía comprender la criminalidad del acto, tampoco sería juzgado o condenado. Se podría, de ser así, disponer las medidas para garantizar su salud, su seguridad y la de las demás personas".

Toro explicó que la asesora de menores en turno subrogante, Dra. Silvina Palacios acompañó al chico desde el momento en que fue aprendido y estuvo con él cuando recibió atención médica.