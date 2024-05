Crimen de una mujer en Capital: avanzan en la investigación y revelaron datos sobre el agresor

miércoles, 8 de mayo de 2024 11:20

Hebe Yolanda Leguiza fue brutalmente atacada en la vía pública, anoche (martes) en calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros, en Capital. Recibió al menos 4 golpes en la cabeza con una maza y el sospechoso está siendo intensamente buscado. Tras el fuerte impacto la mujer murió en las primeras horas de este miércoles.

En este escenario, Gustavo Sánchez, de la Secretaría de Seguridad en San Juan, sostuvo en AM1020 que "no era una localidad tan problemática en hechos de inseguridad. Este hecho conmocionó y la gente razonablemente tiene temor". Es por ello que el referente en el tema llevó tranquilidad a los vecinos y destacó que "vamos a incrementar los patrullajes en movilidades. Hay una plaza muy cerquita donde ocurrió el hecho. El vecino tiene temor y es algo que no puede pasar desapercibido".

Sobre los avances en la investigación, Sánchez destacó que de momento no dieron con el autor del hecho. Además, destacó que "parece un hecho muy extraño que no sabemos cuál es el tinte; puede ser venganza por alguna situación que no sabemos por qué". Y resaltó que el hombre (atacante) habría actuado con un martillo de grandes dimensiones (maza) nueva porque no tenía uso previo. "La arrojó en el mismo lugar después que cometió esta tremenda agresión", comentó.

Por otro lado, subrayó que la cámara que capturó en mejores imágenes el hecho fue la de un vecino de la zona. "Nos proporcionó la información. De allí parece que se difundió", aseguró. El atacante tenía una campera con capucha. Se hizo un gran operativo para preservación de la prueba (martillo) y de momento no encontraron otros elementos que sumen a la investigación.

Respecto al autor del hecho, Sánchez expresó que "tiene una apariencia muy joven, sería una persona de 30 años estimativamente. Se activó inmediatamente el operativo en rutas, terminal de ómnibus y todo lugar donde se pueda trasladar el autor. Se hizo un cerrojo pero no se logró dar con el autor".