Caso Francisco Márquez: con enérgico rechazo de la familia, renovarán el pedido de juicio abreviado

lunes, 6 de mayo de 2024 18:32

Con el respaldo de asociaciones nacionales y de Familias del Dolor y la Esperanza, los familiares de Francisco Márquez pedirán este martes que no se haga lugar al juicio abreviado en la causa por la muerte del joven. Este martes, a primera hora, habrá audiencia en la que la defensa del imputado Gonzalo Castro Salinas insistirá en que el proceso se resuelva de esa manera y no por juicio oral. El punto de quiebre es la consideración o no de que el choque al motociclista, a la altura de El Pinar, ocurrió cuando el conductor corría picadas, el 8 de abril de 2023. El caso, además, tiene nueva jueza.

Ayelén Márquez, hermana de la víctima, destacó que el abogado defensor vuelve a pedir juicio abreviado, para este martes, a las 7 de la mañana, en Tribunales. Yo no voy a parar de luchar y pedir justicia y una condena efectiva por el homicidio de mi hermano. Estamos en contra de las picadas ilegales y de los juicios abreviados". Tras apartar a la jueza Celia Maldonado, quien estará frente a la causa es su par de Garantías, María Gema Guerrero.

"Pido oración para que todo se resuelva de manera justa y bien", agregó. Esto se da a días del contundente apoyo a la "Ley Francisco" una propuesta elaborada por los abogados de la familia de Francisco Márquez. El pasado 26 de abril, en la UFI Delitos Especiales se presentó la adhesión de 600 sanjuaninos y 300 ONGs, que piden por la ley para elevar las penas en casos de muertes en estos hechos, de seis a nueve años de prisión efectiva.

hemos presentado a la UFI, con la hermana de Francisco, las adhesiones de las más de 300 ONG que hay en el país relacionadas a siniestros viales, más 600 adhesiones de ciudadanos de San Juan que invitamos justamente a que salieran con la firma, por el descontento de esto, de que la justicia va en contramano de lo que nosotros estamos pidiendo. Obviamente estamos en contra del juicio abreviado", contó Guillermo Chirino de la asociación, en radio Sarmiento.

En este marco, resaltó que la espera ahora es que el proyecto ingrese a la parte legislativa y sea tratado como ley. Anteriormente, con banderas y una simbólica imagen corporizada de la muerte, las familias reclamaron para que avance en la Cámara de Diputados la Ley Francisco, pidiendo condena efectiva de 8 a 25 años de cárcel, dependiendo del daño que causa a quien atropella con su auto. Además plantean como agravantes las picadas ilegales.

"La ley busca prohibir las picadas ilegales y que las penas sean más duras. No estamos diciendo que no se haga, sino que tengan un control y que se hagan en el lugar donde corresponda y con las medidas de seguridad que correspondan", resaltó el referente.