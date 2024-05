Tenía 65 años y lo asesinaron para robarle en Pocito: pasaron 7 años y no hubo culpables

domingo, 5 de mayo de 2024 15:24

"No queremos que el caso quede impune". Con esas palabras, la familia llora este domingo a Antonio Tapia. El hombre tenía 65 años de edad y fue brutalmente asesinado tras ser víctima de un robo en la casa de la finca donde vivía.

El hecho ocurrió el 5 de mayo del 2017 en la casa ubicada en calle Mendoza, entre 14 y 15, en Pocito. Pasaron 7 años de aquel aberrante crimen y al día de la fecha no hubo ninguna persona considerada culpable, no hubo juicio y el caso va camino a quedar impune.

"Sentimos que la muerte de mi abuelo para la justicia no significó nada", expresó hace un tiempo Evelina Castro, nieta de Tapia, a Diario La Provincia SJ. Es que aunque el dolor de ellos siga vigente, la posibilidades de encontrar al responsable se difuminaron junto con todas las posibles pruebas.

Por eso es mucho el dolor que conserva la familia pese al tiempo. "Por qué su muerte, por qué lo mataron", se pregunta la familia que está aún invadida por la impotencia por "no poder hacer nada, tener nuestras dudas y que nadie las aclare". "Nos gustaría que se haya hecho justicia que su cuerpo descanse en paz pero sentimos que él no descansa en paz porque la justicia no hizo nada", lamentó su nieta hace un tiempo.

El abuelo ya había sufrido, tiempo antes del crimen, un violento robo y tenía miedo. Así se lo había expresado a los vecinos y a la familia. En la madrugada del 5 de mayo fue masacrado a golpes en la cabeza mientras estaba en su cama descansando. Habían forzado una de las puertas para ingresar, aparentemente sin hacer mucho ruido.

El o los responsables tomaron dinero de su jubilación, una batería de su moto, ropa y algunas herramientas antes de escapar. Se presume que buscaban el dinero que tenía ahorrado y ya no estaba allí. Se fueron con lo que encontraron... pero sobre todo, con la vida de Antonio.