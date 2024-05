Murieron atropellados hace casi 10 años: la familia presentó un pedido para que la causa se eleva a juicio

sábado, 4 de mayo de 2024 09:05

Los años sin ellos no fueron fáciles. Cuando los recuerdan, los ojos se llenan de lágrimas y un nudo se atora en la garganta. La familia de Yonatan Cofré (21) y Lautaro Cofré (4) no los olvidaron ni un día y por eso en los últimos días presentaron un nuevo pedido para que la justicia eleve a juicio a los dos conductores involucrados en el choque que les produjo la muerte.

Ambos murieron tras se embestidos por una camioneta cuando circulaban en moto por calle 5, metros antes de Elizondo, en Rawson. Fue el 25 de diciembre del 2014, cuando todos volvían de celebrar la Nochebuena. En la moto también iba Ian, quien pese a tener 1 año de vida, logró sobrevivir al siniestro.

"Habíamos pasado Navidad en el domicilio de mi mamá. Íbamos ya camino a la casa con los dos niños. En eso yo le digo, 'gordo, cuidado la camioneta que viene zigzagueando de adelante'. Y él me dice, 'la he visto gorda'. Él me termina de decir esas palabras y siento que nos llevan como volando. Lo único que atiné fue abrazar a mis hijos. No sé en qué momento se me soltó Lautaro. Después, cuando yo me siento, lo primero que hago es agarrar a Ian, que él lloraba. Los llamaba a Yonatan y a Lautaro pero no me respondían", recordó Yésica Castañon a Diario La Provincia SJ.

Pasaron 9 años desde aquella fecha y ella nunca fue llamada por la justicia a declarar. Su caso nunca se resolvió y los dos implicados en el choque fatal no fueron juzgados ni condenados. Es por eso que esta semana hicieron la cuarta presentación a la justicia para que la causa sea elevada a juicio y que no quede impune.

Cofre Marcelo, papá de Jonathan y abuelo de Lautaro, confesó que han sido unos pasos muy duros pero nunca dejaron de luchar y lo seguirán haciendo a pesar de los palos que se pongan en el camino. "La abogada anterior no había hecho nada de nada. Por intermedio de Guillermo Chirino conseguimos otro abogado y que es con quien estamos ahora. Estamos esperando que el juez se ponga la mano en el corazón y que nos diga, 'los voy a atender o voy a hacer la audiencia para ya finalizar esto. Para que ellos descansen en paz'. Eso es lo único que yo necesito", expresó Cofre.

El abogado que los representa es Villavicencio y ya ha hecho tres presentaciones. Actualmente se hizo el cuarto pedido para que haya audiencia y los únicos datos que tienen es que desde el Juzgado esperaban un escrito del registro del automotor. "En estos años nunca nos llamaron a una audiencia, nada. Yo siempre veo que son citados los de otros casos, que hay juicios pero a nosotros jamás, en estos nueve años que llevamos en lucha, no hemos tenido ni una audiencia", lamentó subrayando que los conductores de la tragedia, de apellido Fajardo y Acosta, a la semana ya estaban libres cada uno en su casa.

Por su parte, Ivana Cuello, mamá de Jonatan y abuela de Lautaro, confesó que todo esto es "muy duro" para ellos porque buscan respuestas que no encuentran. "Siempre tratamos de llevarlo con fe y esperanza. Pero a veces bajamos los brazos y parece que no vamos a poder seguir. A través de la Familia del Dolor y la Esperanza, ellos me animaron a seguir en la lucha. Por eso también seguimos pidiendo justicia", destacó.

Luego agregó: "es muy triste levantarse cuando mi hijo vivía conmigo, mis nietos. Mi nietito tenía 4 años y estaba feliz porque iba a iniciar el jardín de infantes. Mi hijo tenía 21 años y era un padre con todas las letras. No les hacía faltar nada a sus hijos. Nosotros con mi marido luchamos día a día para poder darle una manito a Yésica junto a su mamá. Solo queremos justicia, nada más".

Hoy la familia está pensando en hacer una serie de marchas para visibilizar el caso y pedir justicia. Aún no hay fecha pero probablemente sea en las cercanías del día del padre o del cumpleaños de Yonatan, a fines de junio.

"Estamos esperando justicia pero no es para el bien de nosotros, sino que la vida de mi hijo, de mi nieto, no me lo van a volver jamás. Yo lo único que quiero es que esto se haga justicia y para poder ver qué solución le dan a Yésica y mi nieto que me ha quedado. Para que ellos descansen en paz", finalizó Cofre.