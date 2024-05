Presunto abuso de autoridad a una aspirante penitenciaria: la UCC afirmó que la denunciada no es instructora

jueves, 30 de mayo de 2024 11:46

Un caso de presunto abuso de autoridad hacia una aspirante sanjuanina a penitenciaria está en plena investigación y desde la Escuela de Seguridad de la UCC se conoció su versión. En ello, destacaron que la instructora denunciada no forma parte de su plantel docente y no está clara, con ello, su presencia e intervención en una actividad en el camping del Servicio Penitenciario Provincial.

En tanto, se conoció que la joven sufre asma y que ante la exigencia de realizar ejercicios físicos por parte de su superior, se sintió mal, pidió no continuar y según su familia, le exigieron que siguiera. Su estado la llevó a ser internada en Terapia Intensiva por un pulmón perforado y una costilla fisurada. Ya de alta pero con cuidados domiciliarios, la familia aguarda los avances de la denuncia en la UFI Delitos Especiales.

En ello, en radio Sarmiento, el director de la Escuela de Seguridad de la UCC, Dr. Ángel María Martín destacó que "los alumnos no tienen instructoras mujeres sino dos hombres, penitenciarios retirados. Ellos me presentaron un informe al saber que su alumna estaba enferma, aclarando la actividad que se realizó ese día. A raíz de la gravedad del hecho, hemos consultado a los alumnos y nos confirmaron la mecánica de trabajo y eso nos dio más claridad. No explicaron cómo se manejó la situación cuando ella pidió no hacer ejercicio físico porque no se sentía bien. La alumna se quedó con ellos y cuando se recuperó, se fue a su casa".

Afirmó, a su vez que "conozco a la oficial denunciada C.B. pero no es parte del plantel docente de la Escuela, no participa de las actividades y lo que se hace con los alumnos son actividades físicas que no son tan exigentes. A tal punto que esta alumna que es asmática, las puede realizar sin problemas. Son ejercicios normales físicos". Marcó que podía cursar la carrera y actividad física por estar habilitada por cartilla médica.

A su vez, agregó que en el entrebamiento físico: "los instructores tienen especial cuidado para que los alumnos estén en condiciones de realizarlas y en ciertas actividades, garantizan que hayan instructores hombres y también mujeres. Ante cualquier reclamo del alumno, por lesiones articulares por ejemplo, deben responder y dejar la practica"