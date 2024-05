Muerte de Julia Horn: este martes finalizará la autopsia y destacaron que la caída fue mortal

martes, 28 de mayo de 2024 08:57

San Juan y el país se conmovieron con la desaparición y el hallazgo sin vida de la pasante alemana de YFU, Julia Horn. La joven de 19 años ascendió el cerro Tres Marías, el pasado jueves y se perdió contacto con ella. Tras condiciones de mal tiempo e intenso operativo de búsqueda en la zona montañosa, se la encontró muerta y en el interior de un socavón al que cayó, por lo menos, casi 30 metros. Tras el rescate de su cuerpo, que demandó casi 7 horas, empezó a practicarse la autopsia.

Esta mañana, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi en radio AM1020 que "se trabaja en la autopsia que finalizaría hoy. Concluida la misma se comunica el cuerpo médico forense y nos envía el informe. Si no hay criminalidad, la causa pasa al archivo y se entrega el cuerpo. Si llegasen a determinar que es un traumatismo o un politraumatismo, es decir, que no hay intervención de terceras personas, que no le dispararon, no hay más necesidad de seguir interviniendo".

Agregó que "podríamos hacer algunas medidas como para determinar con mayor precisión por dónde circuló. Eso se podría extraer del teléfono, pero creo que es innecesario si la familia ya se quiere llevar el cuerpo. Porque la finalidad de nosotros es determinar si hay delito o no. Demorarle a la familia la pertenencia de la hija para saber si se demoró una hora más en llegar o qué hizo durante el transcurso y si no me arroja datos concluyentes y no me va a hacer cambiar la causa de muerte, no tiene sentido, Es una cuestión humanitaria. Entonces entregaríamos el cuerpo y sus pertenencias".

Grassi resaltó el inmenso trabajo de los rescatistas, entre fuerzas de seguridad y voluntarios, y también el gesto de los padres de Julia. "Entiendo que la familia está sumamente agradecida con todo lo que ha sido el operativo del fin de semana, en extremas condiciones: así como con el trabajo de rescatistas, de la justicia en general y de los sanjuaninos y de los voluntarios. Y lo mismo, eso resalta el gran porcentaje de lo que son los sanjuaninos, que ha salido a sobreponerse a este final trágico. Esto ha sido una tragedia porque ha sido una búsqueda desesperada de quien consideramos hasta último instante con vida. Nos pusimos todos hacia un mismo fin que era encontrarla, dejando de lado individualidad y orgullo. Me refiero a todas las instituciones, tanto del Estado como particulares y voluntarios".

El fiscal continuó con que "Julia lamentablemente falleció y hoy se le entregará el cuerpo a los padres. Yo me atrevo a decir, sin ser experto, y voy a esperar la conclusión, pero hubo una interpretación básica de lo que era el estado del cuerpo, que la joven alemana falleció con la propia caída, en ese momento, el mismo jueves en la tarde".