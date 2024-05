Muerte de Julia Horn: aseguran que la joven alemana cayó cuando descendía "en busca de luces"

martes, 28 de mayo de 2024 14:36

Los restos de Julia Horn fueron puestos a disposición de su familia, luego de la autopsia para determinar la causa de muerte y descartar la intervención de un tercero y un accionar criminal. Los rescatistas consideraron que la joven, que recorrió al menos 10 km. desde el ascenso al cerro Tres Marías, por El Castillito, hasta el lugar en el que se la encontró, encaró el descenso y fue entonces cuando cayó.

Guillermo Bilbao, piloto de helicóptero que divisó el cuerpo de Julia en un socavón, cerca de una antena de telefonía, contó que lograron verla gracias a que no había nubosidad densa que oscurecía todo. "A los pocos minutos de empezar el recorrido, pegados a la ladera del cerro, pudimos divisarla. Divisé los colores de la campera y la mochila. Fue entonces cuando notificamos al jefe del operativo. Eso fue sobre las 12:20 hs. de ayer".

Y compartió que, tras el hallazgo, "comentábamos que no pensábamos encontrarla tan lejos del lugar desde donde había partido, sobre todo por las condiciones climáticas. Por eso, el operativo primero fue en los alrededores del cerro Tres Marías y se fue ampliando siguiendo la trayectoria que pudo haber hecho. Pasamos varias veces por donde ella estaba, pero no había luz del Sol. Vimos grietas y "ollas" pero su interior estaba oscuro. No había claridad".

Bilbao dijo que, además, estiman que "desde el filo donde se encuentra el camino, hacia abajo, hay una saliente de 30 metros aproximadamente hacia abajo. Todos pensamos que ella bajó por sus propios medios, probablemente buscando un descenso a un lugar con luces. Debe haber visto las luces de las casas del autódromo o del Jardín de los Poetas. Eso probablemente la motivó a hacer ese descenso".

Expresó que "están casi seguros" que la joven lo hizo y bajó al menos 30 metros. "Porque si hubiese caído desde el filo, hubiese quedado ahí. Esa saliente fue la que usó el GERAS y el equipo de montaña. Hicieron sus anclajes para descender hasta ella con mecánica de rappel. Ese primer salto inicial era de 60 metros, 30 metros descendió hizo ella voluntariamente hasta la saliente, en la que sufrió una caída abrupta por 50 a 60 metros. Desde donde cayó a la base que hicimos, había 102 metros de altura", explicó.