Quién era Julia Horn: la joven alemana que movilizó y conmovió a San Juan

lunes, 27 de mayo de 2024 18:09

El peor final para una corta vida intensa y plena de proyectos y aventuras. Julia Horn murió en San Juan a los 19 años, muy lejos de su país, Alemania, y en medio de una experiencia que la llevó a conocer más del mundo. Tras ascender el pasado jueves, el cerro Tres Marías y perder todo contacto con la familia que la hospedó, tras llegar como voluntaria de YFU, este lunes se encontró su cuerpo en la montaña.

Julia era pasante de intercambio a la ONG Youth For Understanding (YFU) y desde el 14 de mayo estaba en San Juan y esta semana tenía previsto seguir su viaje. Estaba en Argentina desde el pasado 18 de abril y en su recorrido, pasó dos semanas en Santiago del Estero, donde los primeros días hizo un entrenamiento para pasantes. Luego se fue una semana a Catamarca y hasta compartió un encuentro con el gobernador Raúl Jalil que fue compartido en redes por la ONG.

Desde allí, llegó a San Juan, donde se iba a quedar hasta este domingo 26. Pero el destino marcó otro rumbo. Julia tenía experiencia en el trekking de montaña y había hecho el cruce de los Alpes, junto a su madre. A ella y a su papá, les había contado que tenía intenciones de venir a San Juan para subir el cerro Tres Marías; su última aventura.

Qué dijo de San Juan

“En Argentina me llamó la atención el mate, acá siempre alguien tiene uno y en Alemania nadie sabe lo que es”, dijo Julia en declaraciones a Canal 8. Es que recorrió varios medios para contar sobre Youth For Understanding, una organización educativa, sin fines de lucro, sin filiación política, religiosa, ni racial, dedicada a promover la paz entre los pueblos del mundo y el entendimiento internacional, a través de sus programas de intercambios culturales

"Me gusta sentarme en el Parque de Mayo y tomar mate. Me han tratado muy bien” y agregó: “la idea de los intercambios es conocer la cultura de otros países. Me gustó conocer sobre la provincia y poder apoyar a YFU con charlas en los colegios para motivar a que los chicos puedan vivir esta experiencia”.

A Diario Huarpe expresó: “Me gustaron mucho los paisajes (de San Juan) y me sorprendió la impuntualidad de los argentinos en comparación con los alemanes. Acá están acostumbrados a llegar tarde a todos lados siempre”.