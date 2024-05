Muerte de Julia Horn: rescatistas lograron recuperar el cuerpo de la joven alemana

lunes, 27 de mayo de 2024 18:40

Un minucioso operativo de rescatistas de fuerzas de seguridad y Club Andino Mercedario logró recuperar el cuerpo de la alemana Julia Horn, que cayó a un profundo y difícil socavón en la montaña, en inmediaciones del autódromo El Zonda. Fue hallada muerta, este lunes, tras ascender el cerro Tres Marías el pasado jueves.

Los rescatistas tuvieron que hacer un cuidado operativo, por lo peligroso de la zona, que tenía condiciones de inaccesibilidad. Pasadas las 18:30 hs. y en un trabajo articulado, comenzaron a movilizar la camilla en la que está el cuerpo de Julia y lentamente, se movilizaron para poder descender.

Más de 20 personas trabajaron en la zona y se requirió de toda la expertise para no poner en riesgo la vida de los rescatistas. Es que Julia estaba en una zona difícil y peligrosa y no había otra forma de recuperar su cuerpo y sacarlo de allí que no fuera con "fuerza humana".

Sobre el operativo, en diálogo con la prensa, la fiscal de la UFI Delitos Especiales, Agustina Ventimiglia expresó que "el plan de trabajo lo llevan adelante el Grupo GERAS, con Gendarmería y el Club Andino Mercedario. Se buscó descender de manera segura al punto en donde se ha visualizado el cuerpo, que no es de fácil acceso. Se hará un trabajo de anclaje, lo cual lleva mucho trabajo porque es peligroso. Ellos tratan que sea un trabajo seguro para el descenso, rescatar el cuerpo y poder, lógicamente, subirlo a un punto seguro para ya descenderlo".

Los rescatistas, bajando con una camilla para recuperar el cuerpo de Julia Horn. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

Resaltó que "el punto en donde ha sido visualizado es una quebrada de difícil acceso, y desde donde está el punto de base es muy profundo. Entre las hipótesis, Julia pudo haber caído. El sendero hubiera sido más fácil si se hubiera hecho en el sentido contrario en el que suponemos que lo podría haber efectuado, si se trata de la turista alemana".

Ventimiglia destacó que el operativo no tenía un tiempo estipulado y los fiscales coordinadores de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi y Francisco Micheltorena realizaban un seguimiento atento. Al lugar, sobre las 18 hs. arribó el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez para seguir las instancias del arduo trabajo.