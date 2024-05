Confirmaron que el cuerpo rescatado es de Julia Horn: qué se supo de la presunta causa de muerte

lunes, 27 de mayo de 2024 21:25

En la noche del lunes, avanzaban con la autopsia del cuerpo de Julia Horn (19), la joven alemana que ascendió el cerro Tres Marías, el pasado jueves, y fue hallada a más de 10 km. del lugar del que partió. El fiscal de UFI Delitos Genéricos, Ignacio Achem compartió los primeros datos de la investigación.

En ello, detalló que Julia se habría desmayado y al caer, sufrió un letal golpe en su cabeza. En diálogo con la prensa, esta noche, Achem expresó que la investigación de la causa de muerte se realizaba en un módulo de la Policía Científica que se llevó en un trailer a la zona del autódromo. Resaltó que el rescate fue difícil ya que el cuerpo estaba en una zona de difícil acceso.

"En este momento está la Policía Científica, que ha adaptado la carpa y el puesto de policía en el lugar y están realizando el estudio completo (autopsia). No sé cuánto tiempo se pueden llegar a demorar en ese trabajo", dijo a la prensa.

Agregó que Julia tenía "un golpe grande en la cabeza y obviamente, en partes de su cuerpo. No he ingresado personalmente a la carpa pero si tuve acceso a una primer vista. Ya están trabajando obviamente mis compañeros de la UFI Delitos Especiales que son los encargados en esta circunstancia cuando ya está confirmada la defunción de una persona". Y sumó que "es probable que haya sufrido o un desmayo o alguna situación, un mareo, por ejemplo. Esto es porque en el lugar donde quedó no es de acceso voluntario y en la parte superior, desde donde habría caído, era de dificultad".

Destacó que los padres de Julia fueron avisados y se les ofreció ir al lugar pero no estaban en condiciones anímicas de hacerlo. "Sí he tenido una charla mucho más temprano con ellos, cuando hemos estado en la zona del Cerro Tres Marías, y la primera intención que manifestó el papá ,a través de su intérprete que era el cónsul, era una idea de cremar y llevar las cenizas de su hija a Alemania. Entiendo que estará en ese trámite ahora", detalló.