Julia Horn: analizarán las imágenes de las cámaras para marcar el recorrido del Cuarto Día de búsqueda

domingo, 26 de mayo de 2024 20:48

Pasan las horas y los días, y la ansiedad se apodera de todos los rescatistas. El clima y las condiciones del lugar colaboran a bajar las posibilidades de encontrar a Julia Horn con vida. Sin embargo "las esperanzas no se apagan". La joven alemana de 19 años de edad, que fue al cerro Tres Marías el pasado jueves y perdió todo contacto con sus amigos, no aparece. Este lunes llegará su papá desde Alemania para tener más detalles del caso y ya se trabaja en todo el dispositivo que se armará para avanzar con la búsqueda.

Según informó el fiscal Ignacio Achem, el padre de Julia llegará a San Juan sobre las 11 de la mañana y tendrá, primeramente, un encuentro con los fiscales intervinientes: Achem y Pringles. "Ayer estuvo la gente del consulado con base en Mendoza, que habló al menos con nosotros, con el Ministerio Público al que represento. Mañana tenemos también, obviamente, pensado tener una entrevista con el padre de esta niña a la hora que llegue", señaló el fiscal.

El Gobierno de San Juan dispuso una carpa especial para que esté la familia de la joven y sirva de contención ante las bajas temperaturas que hay en el lugar del rastrillaje.

A pocos metros de esta carpa hay otra que es en la que están trabajando los fiscales con todo el equipo tecnológico que se complementa con la labor que se está desarrollando en el CISEM. Es que en la oficina de la capital de San Juan están los registro que se han tomado con las cámaras de los drones y del helicóptero. Estos son analizados por personal especializado en el monitoreo de imágenes.

"Ahora estamos esperando las imágenes del helicóptero de hoy (domingo), que se van a empezar a analizar y se van a volver a revisar con todo el personal técnico mañana (por el lunes), para ver qué es lo que arroja y desde ahí establecer cuáles son las nuevas cuadrículas", explicó Andre Da Rol, del club Andino Mercedario.

De acuerdo a lo informado, ya se ha rastreado más del 80% de todo lo que se puede caminar en la zona del cerro Tres Marías y casi todos los descuelgues. "Lo que no se ha rastreado probablemente son las paredes verticales pero implica mucha condición técnica. Luego de visualizar las cámaras, los drones y el helicóptero podremos acceder a ver si hace falta subirlas o no porque muchas veces te pasa decir, bueno, son 50 metros se puede subir, se puede ascender y probablemente sí pero tal vez no sea necesario o tal vez un drone puede ayudarte en la tarea de decidir si por ese lado sí o por ese lado no", finalizó a Diario La Provincia SJ.