Alemana desaparecida en San Juan: descartan que los objetos encontrados sean de ella

sábado, 25 de mayo de 2024 12:30

"No hemos encontrado nada". Con esas palabras, el Jefe de la Policía, Eduardo Ramón Lirola, descartó que el viernes, en el primer día del operativo policial, se hayan encontrado elementos que pertenecían a Julia Horn, la chica alemana de 19 años de edad que desapareció el pasado jueves en el cerro Tres María y no se sabe dónde está.

Este viernes, un equipo había encontrado objetos distribuidos en el cerro como una botella y algo parecido a una bolsa cama, sin embargo nada pertenecería a la chica desaparecida. "Ella se manejaba con una vestimenta y una mochila. No hemos encontrado nada al respecto. Ningún elemento que nos pueda decir, bueno, estuvo acá, siguió, caminó, se movió hacia tal lugar". aseguró el jefe a Diario La Provincia SJ.

El segundo día del operativo de búsqueda comenzó a las 7.30 de la mañana a cargo del Secretario de Seguridad y los fiscales Achem y Pringles. Si bien la bruma y la contínua llovizna complicó al principio el trabajo en el lugar, luego todo se fue acomodando, auque el barrido sigue siendo muy complejo por cómo está todo el escenario.

En el primer día de búsqueda trabajaron alrededor de 200 personas y ahora se calcula que a lo largo de la jornada puede llegar a la misma cantidad.

En este contexto, Lirola aclaró que la hipótesis más fuerte que se maneja es que la joven alemana está en el lugar pero no se descarta otra opción. "Hemos consultado con el señor que atiende el negocio que está en ese lugar y dice que él no la vio. Así que es todo una incógnita, pero a la vez también mucha esperanza de poder encontrarla", agregó aclarando: "no se va a agotar ningún medio para buscarla".