Crimen en Capital: decidieron la internación involuntaria del menor y avanzan en la investigación

lunes, 20 de mayo de 2024 08:46

El crimen a mazazos de Hebe Leguiza (77) en plena vía pública en Capital tiene un sospechoso principal. Se trata de un menor de 15 años, por su edad inimputable. En este contexto, El juez de Menores, Jorge Toro, a cargo de la causa, expresó en radio Sarmiento que el pasado lunes se ordenó una jornada interinstitucional e interdisciplinaria que tuvo como fin la necesidad o no de adoptar alguna medida en el marco de la ley de Salud Mental y en el marco propio de la normativa que regulan a los adolescentes infractores.

"En este caso se consultó la necesidad de adoptar una internación involuntaria. Esa junta interdisciplinaria se abocó a trabajar inmediatamente. Este miércoles, pasado el mediodía, nos mandaron el informe y convocamos una nueva audiencia con todas las partes. Conforme a ese informe se resolvió la internación de este adolescente en una clínica psiquiátrica especializada en compañía de un progenitor y con la solicitud de informe de la devolución de su situación de manera periódica", indicó Toro. Y agregó que fue una internación involuntaria en una clínica ubicada fuera de la provincia.

Posteriormente, destacó que "siempre que las medidas es respecto a una persona menor de edad tienen esa naturaleza. Esa internación requiere de un pronóstico de devolución que todavía no nos informaron". Y subrayó que "el informe tiene términos bastante técnicos, pero en cierta manera se entiende que en este momento no estaría en condiciones de transitar otro tipo de tratamiento que no sea en un ámbito de estas características".

Por otro lado, resaltó que la internación fue ordenada y los plazos estarán siendo definidos por el diagnóstico. "La medida se cumplió", contó. "Entre las medidas se dispuso que los gastos fueran asumidos por la familia porque cuentan con recursos para hacerlo".

Respecto a la causa, Toro indicó que "sigue la actividad probatorio porque se realizaron las medidas por parte del juzgado. Una vez avanzado eso y teniendo en cuenta los informes que vengan, seguiremos trabajando en la línea propia del hecho y de la autoría. Después en la determinación de la necesidad de continuar medidas respecto del imputado o no".

Por último, indicó que de parte de la víctima se presentó un abogado para hacer las consultas y explicaron los procedimientos y se pusieron a disposición de la familia.

"Esta causa inició con una introversión de un fiscal, y otro juzgado que tiene un sistema procesal distinto al nuestro. Es un proceso inminentemente oral. Nosotros tenemos que tomar esa prueba y ajustarlas a un proceso escrito y eso requiere que esa prueba adquiera esa naturaleza", cerró.