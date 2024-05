Presunta retención de $20 millones en San Juan: no hallaron el dinero del camionero

jueves, 2 de mayo de 2024 13:11

El hecho sorprendió y revolucionó a todos. Un equipo de Gendarmería Nacional allanó la oficina de la Agencia Regional Federal Cuyo frente a la Plaza 25 de Mayo en San Juan. El hecho ocurrió el pasado viernes, antes de las 6 de la mañana, a raíz de una denuncia radicada en el Juzgado Federal N°2, Secretaría N°4 sobre la retención de $20 millones a un camionero de Tucumán. Tras más detenciones y allanamientos, el dinero no aparece.

Así lo destacó el juez federal Leopoldo Rago Gallo en radio Sarmiento: "se liberó a 5 personas y no se recuperó dinero; en absoluto. Ahora, se peritan los celulares de los detenidos y eso llevará tiempo para acceder a la información".

La denuncia en cuestión se habría originado a partir de una irregularidad cometida por cuatro efectivos de la Policía Federal en el control Fitosanitario de Bermejo. Allí habrían parado un camión que circulaba sin carga rumbo a Mendoza, proveniente de Tucumán. Además, resaltó que la reacción del camionero fue en coherencia a lo que le exigían presuntamente los efectivos. "Estando con uniforme, el camionero entregó el dinero. Ahora, es usual que que pasen camiones con dinero y que no tengan ningún tipo de acreditación. El chofer no tiene como acreditarlo. En esos casos, la justicia pone en conocimiento de la AFIP el hecho con los datos y los montos que se transportan. Tras ello, sigue viaje y no se retiene nada".

Rago Gallo expresó que el transporte de dinero es más usual que los operativos de la Policía Federal. "Creo que es la primera vez que pasa eso y el dueño del camión vino a reclamar los $20 millones de pesos porque no es poco dinero. Tenía la creencia que era un procedimiento de la Policía y en el Juzgado se enteró que no fue así. Es más, en el libro de novedades de la Policía Federal figuraba que no habían actuado y estaban en actividad en esa zona, recabando datos de una causa determinada. Pero el Juzgado no autorizó ningún procedimiento allí", sentenció.

Y resaltó que "pero quienes estaban en el Control Forestal, destacaron que vieron a una distancia prudencial que había un operativo con un camión, en la noche".