Crimen en Santa Lucía: testigos complicaron al detenido y creen que la víctima lo conocía

jueves, 2 de mayo de 2024 09:21

El violento crimen de un hombre de 69 años, de apellido Muñoz, conmocionó al barrio Camilo Rojo en Santa Lucía, este miércoles. A medida que transcurren las horas, se conocen detalles del hecho y uno de los datos a confirmar es la fecha del deceso. Es que al hombre no lo veían hace un par de días y un sospechoso, que ya fue detenido, fue visto rondando la casa en los primeros días de la semana.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Nicolás Schiattino explicó en radio Estación Claridad que "ayer, aproximadamente a la 4 de la mañana, tuve un llamado telefónico donde nos ponían en conocimiento del fallecimiento de una persona de sexo masculino de 69 años, en su domicilio. Su muerte fue muy violenta".

Describió que "esta persona tenía un golpe contuso muy fuerte en su cabeza, heridas cortantes aparentemente producidas con una parte de una tijera que hemos encontrado en el escenario del crimen. Tenía heridas en su cuello y una grande en el mentón. La autopsia ha arrojado que esta muerte ha sido ocasionada de forma violenta, una forma mixta para que se entienda. Esto es decir, que sufrió un golpe en su cabeza, pero también el fallecimiento es por asfixia mecánica. Hubo ahorcamiento producido aparentemente con las manos".

El fiscal explicó que el detenido tiene 39 años y fue ubicado estos días en la casa de la víctima. "Tenemos una persona afectada, ya que hay vecinos que lo habrían visto en el lugar del hecho, a la hora presuntamente del fallecimiento. El detenido es una persona allegada al fallecido. Hay algunos testigos que dicen que pernoctaba en ese lugar, y hay otras, dijeron que merodeaba la zona. Hasta el momento, no podemos afirmar que era un inquilino pero en principio, sería una persona que se quedaba en ese domicilio a dormir".

Sobre el modo de vida de Muñoz, expresó que los primeros datos destacaron que estaba solo, era jubilado pero los vecinos lo ayudaban con comida. Además, tendría problemas de alcoholismo y eran frecuentes las reuniones con otros para beber. "En esa vivienda se juntaban muchas personas totalmente desconocidas a los vecinos. Es por esto que ingresaban día a día muchas personas a tomar bebidas alcohólicas, o a escuchar música. Por eso estamos averiguando e investigando a través de las cámaras de seguridad para ver qué personas habrían ingresado el 30 de abril y 1 de mayo, en la madrugada. La data de fallecimiento es entre 24 y 36 horas, desde el día que lo encontraron".

Sobre la posibilidad que haya actuado más de una persona, Schiattino dijo que "por la cantidad de golpes que tiene el fallecido, podría haber una segunda persona. Pero eso no está claro, lo estamos investigando. Si era una persona conocida de él, podría haber obrado o trabajado en este homicidio con bastante tiempo, ya que fue en la madrugada. No habían testigos, estaba solo, y las puertas, cerradas".

Agregó sobre el posible móvil del ataque que "el lugar es una casa precaria, bastante desordenada y no hemos podido advertir faltantes. Hasta el momento, no se presentó ningún familiar que nos diga que había algún faltante de elementos, porque las puertas del frente estaban cerradas y la puerta trasera también. Solamente había una puerta del costado que estaba abierta, ya que un vecino habría ingresado, porque a este hombre no lo veían, hacía dos días. Hasta el momento, nos inclinamos más por la posibilidad de una pelea demasiado violenta".