Piden que la muerte de Jairo no se resuelva en juicio abreviado: "no le dejó un hueso sano"

viernes, 17 de mayo de 2024 10:43

Acongojada pero fuerte. Por momentos, los ojos se le llenaron de lágrimas y la voz se entrecortaba pero en otros momentos su firmeza en el tono denotaba la fortaleza que tiene. Jairo Mallea murió el 11 de febrero pasado. Su mamá, Alejandra de Malla, se resiste a que la causa se cierre en juicio abreviado y lucha para que todo el peso de la ley caiga sobre la imputada, Vanessa Carrasco.

La causa está caratulado como Homicidio Culposo Agravado ya que la mujer no respetó la prioridad de paso de la moto que iba por avenida España. Cuando impactó a Jairo, lo arrastró 56 metros y le provocó la muerte de inmediato. "No le dejó un hueso sano. No le dejó sangre en su cuerpo, había un charco inmenso. Ella declaró que venía a 60 kilómetros por hora, que no lo vio, que lo tocó y se cayó. Sinceramente, cómo habrá venido de mal en su estado", comenzó contando Alejandra a Diario La Provincia SJ.

Desde el día de la muerte de Jairo, la familia no deja de luchar para que su muerte tenga justicia. La familia teme que le den la posibilidad a la imputada de ser condenada en juicio abreviado y sobre eso están oponiéndose. "El juicio abreviado es lo que nos mata y también la ignorancia nuestra. Uno no se inmiscuye en las cosas porque no te pasa pero cuando te pasa, ahí te das cuenta. Estamos en un duelo, en un dolor. En agosto se termina la investigación de Jairo y ya hemos presentado un pedido a la justicia", explicó.

La familia de Jairo está representada por el abogado Rolly Olivera y Marcelo Sanders, quienes ya se opusieron formalmente al juicio abreviado. El objetivo es evitar que la mujer tenga una condena de 3 años que es el mínimo que se aplica ante este delito. "Sabemos que si te dan 3 años no van en prisión. Ellos te dicen que nadie salió a querer matar. Yo entiendo, es una frase que está muy trillada de que nadie sale a querer matar pero si sos consciente, si te subís a una camioneta que pesa 30 toneladas y venís a 180 kilómetros por hora, es obvio lo que va a pasar", señaló con la voz entrecortada.

Alejandra recordó que aquel día que Jairo murió, ella se enteró de manera muy violenta. Es que el joven falleció a las 6.40 de la mañana y a ella le avisan a las 10.45. "Un policía va a mi casa y ya todos mis vecinos estaban en la puerta para darme el pésame. No juzgo a la policía, creo que tienen buenos instructores pero quizás son malos aprendidos. Yo tomé la pastilla de la presión a las 9.45 y a las 10.45 me golpean a la puerta y me dicen 'Buenos días. ¿Usted es la mamá de Jairo? Lo siento mucho. Tiene que ir a la morgue a reconocer el cuerpo. Así de cruel fueron, no tuvieron empatía", expresó.

Con ayuda de Familias del Dolor y la Esperanza, Alejandra y su familia lograron ponerse de pie y luchar para que haya justicia. "Tenemos el mismo dolor y nos lleva adelante pedir justicia. Nosotros no queremos venganza, queremos justicia. Queremos que cumplan condenas efectivas", finalizó.