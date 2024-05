Fue asesinada en Rawson hace más de un año: aún no hay detenidos y avanzan con las evidencias

miércoles, 15 de mayo de 2024 22:59

El 15 de marzo de 2023, Rawson se conmocionó por el brutal crimen de Rosalba Albarracín (71), una mujer que vivía sola en su vivienda del barrio Cruz del Sur y que fue brutalmente asesinada en un hecho que hasta el momento no tuvo detenidos.

A un año y dos meses de aquel homicidio, desde la UFI Delitos Especiales se continúa con la investigación y no descartan ningún móvil en la causa. Con el correr del tiempo, las medidas que se desplegaron fueron varias, incluso con cuerpos forenses que llegaron a San Juan desde el sur del país. Sin embargo, los rastros de los homicidas continúan sin confirmar identidades.

"Tenemos muchos elementos positivos, lo que pasa es que no tenemos la tecnología dispuesta por ley a los efectos de que se resuelva la situación. No hay un banco de datos al respecto de la identificación de las personas aún en nuestro país. En cuanto a las evidencias, tenemos pero no han dado positivo", comentó el fiscal a cargo de la investigación, Francisco Micheltorena, a Diario La Provincia SJ.

Según explicó el investigador, hay muchas circunstancias por las cuales las evidencias pueden no dar resultados concretos en relación a identidades de los agresores, y ante ello, la pesquisa continúa.

"En cuanto no tengamos una cuestión positiva en relación a estos elementos que tenemos, que son los más contundentes, el caso va a seguir en investigación. Trabajamos por criterios de inteligencia criminal respecto de algunos celulares que se han captado en la antena del lugar del hecho. Y seguimos bajo el análisis de las evidencias, pero no tenemos ninguna contundente que nos lleve a formalizar una detención o avanzar más en la causa", dijo sobre el trabajo que no se detuvo desde que ocurrió el crimen.

El hecho se produjo en la madrugada del 15 de marzo, cuando vecinos de la mujer notaron que las cortinas de la casa estaban levemente abiertas y estaba la luz encendida. Posteriormente, fue una vecina quien se acercó a buscarla para hacer una gestión juntas y, al no recibir respuesta, descubrió que una puerta estaba abierta. Al ingresar halló a Rosalba en el piso y sin vida, con una tela cubriendo su cara. Los pesquisas destacaron que la mujer tenía sangre en su cabeza.

"Las evidencias quedan cargadas en el registro de datos y si hubiera alguna cuestión positiva, inmediatamente avisan. Han sido pasadas por los registros, han sido cotejadas por Policía Federal y por policía de la provincia y no tuvimos matchpoint positivo", dijo Micheltorena.

Y sobre su entorno, agregó: "No tenía muchos familiares, un hermano, su esposa y sobrina que saben de estas circunstancias, y los vecinos. Ellos son muy importantes y tenemos contacto con ellos".

Finalmente, sobre los móviles del crimen, el Fiscal fue contundente en su postura y resaltó que no descartan ninguno de los que se analizan. "Los analizamos todos y no dejamos ninguno en el tintero. Si bien no tenemos mucha intensidad, no podemos abandonar ningún móvil al no tener un autor determinado. Evidentemente, entendemos que el de mayor intensidad no es el móvil de robo, pero no lo puedo descartar, que haya sido una entradera de una persona que ingresó y robó algo", expresó. Y cerró: "No se abandona ningún móvil, ni siquiera el de femicidio".