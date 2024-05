Caso Lucía Rubiño: qué dijo uno de los imputados en declaración espontánea

martes, 14 de mayo de 2024 15:45

En el marco de la causa por la muerte de Lucía Rubiño Montilla, uno de los imputados ofreció una declaración espontánea en Tribunales ante el fiscal de la causa, Dr. Iván Grassi. Al salir, acompañado por su abogada Sandra Leveque, habló con la prensa.

Se trata de Juan Pablo Echegaray, conductor de la camioneta a la que el auto que embistió a Lucía intentó esquivar. La causa investiga si corrían picadas al momento del siniestro vial y el joven insistió en que no hubo carreras de alta velocidad. Además, señaló que dos pericias lo desvinculan de picadas y la Justicia solicitó una tercera.

Acompañado de su abogada, Echegaray dijo en Telesol Noticias que "iba a ser una noche normal. Una juntada de amigos. Fuimos a una casa en la que se iba a hacer una previa. No había ningún mayor; los únicos mayores éramos nosotros los que teníamos 18 años". Resaltó que la "casa estaba llena de menores... alcohol por todos lados. por imprudencia de algunos que querían demostrar con los autos... lo que sea, terminó en una tragedia".

Echegaray afirmó que esa noche "no hubo picadas; síconducían a alta velocidad. Arrancando el auto y llevándolo a alta velocidad pero lo que yo entiendo por picadas, no las hubo".

Referenció dos peritajes que destacan sus maniobras: "no me cruzo en ningún momento. Te puedo contar minuto a minuto cómo fue. El que venía inmediatamente invadiendo mi carril fue el otro conductor (N. de la R.: no se menciona por ser menor de edad)".

Y resaltó que la maniobra del menor de ire hacia la vereda donde impacta a Lucía: "es porque no me ve. No venía mirando al frente y se obliga a hacer una maniobra para evitar el choque".



Echegaray recordó que, tras el siniestro vial, "lo que hice fue seguir circulando y giré en U. Termino estacionando la camioneta en la calle Paraguay. Me bajo y veo el contexto de la situación. Me acerco al Renault Sandero y veo a Lucía abajo del vehículo y sangre en la pared. El otro conductor insultaba y se insultaba; golpeaba el auto. No me dijo nada. Era una situación muy alborotada y era difícil tomar las riendas de lo que pasaba".

Por último, aseguró que a los 20 minutos del choque "aparecieron adultos, que recién llegaban. Pero dentro de la casa no había adultos".