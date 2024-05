Crimen en Capital: la jueza confirmó que el menor tenía tratamiento psicológico y no había situación de riesgo

lunes, 13 de mayo de 2024 08:02

La semana pasada, un chico de 15 años de edad golpeó a una mujer de 71 años de edad con una maza y la mató. El caso conmocionó a los sanjuaninos y con el correr de los días se fueron conociendo más detalles. Uno de estos lo aportó la jueza del Cuarto Juzgado de Familia, Marisa Valdez, quien confirmó que el menor estaba con tratamiento psicológico desde hace un año y que la familia estaba muy comprometida con la salud mental de él.

La magistrada explicó que en el caso de este adolescente de 15 años, ingresó una denuncia en el 2023 en el CVIG, realizada por una licenciada del equipo técnico del colegio al que asistía. "Ingresa la causa en donde manifiesta la licenciada que el menor no era una persona violenta, que era una persona que había llegado al equipo técnico del establecimiento educativo por estas conductas de no acatar a lo mejor con un profesor le dice que se siente como cualquier adolescente. En el equipo técnico aparecieron ciertas cuestiones que el adolescente manifiesta y como es obligatorio para la licenciada denunciar cualquier posible hecho para que se investigue", comenzó explicando la jueza en AM1020.

A partir de esto es que se inició un trabajo para determinar la salud mental del chico. En el juzgado hay un equipo técnico compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, que actúan cuando ingresa cada causa. El año pasado se incorporó una vinculada a quien un año después protagonizó este crimen en Capital. "Cuando esta causa ingresa al equipo técnico, ahí se cita al adolescente y a los padres. Se hacen las entrevistas, le surge que está en tratamiento psicológico, se cita al profesional y se elabora un informe que va a la asesora para ver si sugiere otra medida. Luego viene a mí para ver si yo sugiero otra medida", señaló.

De dicho informe ella sugirió "control y seguimiento", porque desde el gabinete "no consideraron algún riesgo del adolescente para sí mismo ni conducta riesgosa para terceros". En dicho informe, los profesionales "solamente sugerían que siguiera con el tratamiento psicológico y que los padres también siguieran con el tratamiento o comenzaran con el tratamiento psicológico".

A partir de esto, a principio de junio, se citó a los padres y se les comunicó la decisión. En agosto, el equipo técnico volvió a citarlos por orden de la jueza precisamente por necesidad de control y seguimiento. Posteriormente se elaboró otro informe con el niño, con el psicólogo. "De ese informe surge que no han habido nuevas modificaciones, que siga con el tratamiento psicológico y los padres que continúen con el tratamiento psicológico. Pasa a la asesora y ella no advierte como la suscripta, como mi persona, otra situación o no sugiere otra medida porque no hay una situación de riesgo del nuevo informe", explicó.

Hubo dos informes psicológicos, dos informes del equipo técnico con el psicólogo, más el informe de la psicóloga que hace la denuncia, es decir cinco profesionales en total, y "ninguno advirtió una conducta fijosa". A partir de esto la jueza de familia actuó "con apego a la ley de salud mental" que indica que si no hay una conducta peligrosa y los padres han sido diligentes, porque se comprometieron al tratamiento, no podían hacer otra cosa.