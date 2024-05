Aseguran que hay más de 1800 sanjuaninos detenidos por "denuncias falsas"

lunes, 13 de mayo de 2024 10:59

Desde la Asociación Verdad y Justicia aseguraron que hay más de mil personas detenidas en San Juan con denuncias falsas. Así lo indicó Roberto Illanes, miembro de la organización quien este lunes encabezó una marcha con decenas de víctimas y familiares para pedir "igualdad" de hombres y mujeres ante la ley.

"Nos estamos agrupando para decir ¡basta de falsas denuncias!. Yo he sido condenado a 14 años, el año pasado, por falsas denuncias. Tenía pruebas a mi favor, pero las hicieron desaparecer. Médicos legistas salieron a favor mío, como pasó con todos los demás. Y lamentablemente el sistema acusatorio, jueces, fiscales, me dieron mala condena", comenzó explicando Illanes a Diario La Provincia SJ, quien destacó que no es "tan solo mi problema, sino que la mayoría de nuestros compañeros han sido detenidos. Somos más de 1.800 padres, hermanos e hijos inocentes detenidos en el servicio penitenciario, comisarías y prisión domiciliaria".

Las distintas asociaciones y personas independientes que marcharon este lunes se manifestaron con carteles y a voz alzada pidiendo ser escuchados pero sobre todo "la igualdad de justicia". "Mucho se habla del femicidio, el derecho de la mujer pero también existen derechos hacia el hombre. Hay muchísimos hombres asesinados, como Gonzalo, que fue asesinado por la señora Gabriela Núñez con un ladrillazo en la nuca. Le dieron cinco años de prisión y en estos días va a salir en libertad. Si un hombre mata a una mujer le dan 50 años de prisión, condena perpetua. Entonces, ¿dónde está el derecho de igualdad?", lanzó.

"Igual que la parte cibernética. Hay muchos padres, hermanos, que defendemos a los menores que son influidos por la prostitución infantil en la parte de Internet. Habiendo supuestamente especialistas, justamente, que pueden localizar. No lo hacen. Nosotros lo tenemos que hacer. Pero no les importa y los detienen", agregó subryando que quieren "que las pruebas sean video, whatsapp, messenger, lo que sea. Porque les reciben pruebas a las falsas denunciantes, pero no a los imputados".

"A nosotros nos tratan de psicóticos, psicópatas. Nos discriminan, que nosotros somos unos degenerados. Siendo que ellos no nos tienen que discriminar. Al contrario, como supuestamente psicólogo que son, deben evaluar bien a la persona. Y principalmente a la demandante nunca les hacen seguimiento a nadie. Solamente ellos vienen, mandan a los oficiales, los detienen y los llevan directamente al servicio penitenciario", lamentó.