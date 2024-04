Un año sin Francisco Márquez: lágrimas frente a su gruta e inolvidables frases en dos pizarras

lunes, 8 de abril de 2024 16:51

Este lunes, se cumplió un año de la muerte de Francisco Márquez (22), el motociclista que fue embestido de atrás por un auto que habría participado de picadas en la zona de El Pinar, en Rivadavia, en 2023. El imputado es Gonzalo Nicolás Castro Salinas y actualmente, el proceso judicial aguarda por un juicio oral, tras intentos de su defensa de llegar a un juicio abreviado.

Su familia, apoyada por seres queridos, amigos y los integrantes de "Familias del Dolor y la Esperanza" sigue adelante con el ferviente pedido de justicia y se mostraron conformes con las decisiones judiciales de investigar las picadas ilegales que pueden llevar al imputado a una pena de cárcel efectiva. Es que se contemplaría el delito de "homicidio simple", con penas entre 8 a 25 años de prisión.

En un día muy triste, su familia fue hasta la gruta que levantaron junto a amigos de Francisco frente al camping El Pinar para encender velas para homenajearlo. Un momento conmovedor y doloroso.

La familia Márquez no cesó nunca su pedido de justicia. Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

Ayelén Márquez, hermana de Francisco y vocera de su familia, habló con Diario La Provincia SJ y compartió un conmovedor y desgarrador relato. "Un año sin Francisco. No podemos caer en la realidad que vivimos como familia, no podemos creer que todavía después de 12 meses tenemos que seguir de pie pidiendo justicia, luchando contra un sistema para que se haga lo que se debe hacer y no hablamos de una condena condicional, hablamos de una condena efectiva. Hablamos de que están perdiendo testimonios desde la Fiscalía, hablamos que el sistema da más derecho al homicida que a la víctima (lastimosamente no puede defenderse). Estamos hace un año así sin dormir sin duelar y con el alma en mil pedazos", describió la joven.

Detalló cómo en este año, recuerdan al joven en valiosos momentos compartidos. "La ausencia de Fran nos marcó para toda la vida, con sus 22 años nos enseñó tanto. Nos enseñó a mirar con el corazón, él siempre brindaba trabajo a las personas adultas porque se le reflejaba su papá, en cada semáforo cuando se acercaban a limpiar el vidrio de su camioneta aún así estuviera impecable él siempre los ayudaba y me decía "Aye, nosotros tenemos gracias a Dios una mamá que nos espera con comida en la mesa yo no sé si ellos pueden tener esa bendición". Tiene 2 pizarras en casa dónde estudiaba (porque estaba en 3 año de ingeniería industrial) y en esas pizarras no te puedo explicar cada una de las frases que tiene alrededor escritas, es una para cada momento y situación vivida, además su admiración para con Dios se ve reflejado como dice en una estampita que tenía en su pizarra "Dios es mi amigo" . Y así un montón de cosas que nos hacen preguntar cotidianamente ¿Por qué él?", detalló.

Además, para la familia Márquez una fecha especial se convirtió en algo muy doloroso. "Nuestra Semana Santa ya no es la misma. Recordando cada Viernes Santo su partida y el Domingo de Resurrección (pascuas) a Fran lo sepultamos. Y ni decirte cada 8 de abril, de ahora en más son fechas que marcarán para siempre", contó.

Ahora los sostiene el deseo que se logre una condena justa. "Solo pedimos que la justicia haga su trabajo JUSTICIA. Que no sea solamente una estadística sino que realmente la Fiscalía se la provincia de San Juan reciba las pruebas que estamos ofreciendo, que deje de perder testimonios que cite a cada uno de los testigos ofrecidos y que escuche. Los fiscales "son la voz del Estado" y en este caso el Estado, nosotros el pueblo reclamamos justicia y condena efectiva para Gonzalo Nicolás Castro Salinas".

En este día, la familia invitó a los sanjuaninos a participar este martes 9 a la misa en memoria de Francisco Márquez que se realizará en la Basílica de Desamparados, a las 19hs. Después, el jueves 11 de abril, a las 19 hs. convocaron a una nueva movilización que denominaron "Marchamos por todos", como lema. Partirán desde Tribunales.