En San Juan

Detallaron el listado completo de documentación extraviada en la vía pública

La documentación se encuentra en la oficina de División Relaciones Policiales. Las mismos podrán ser retirados de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas.
Detallaron el listado completo de documentación extraviada en la vía pública
Foto: ilustrativa .
domingo, 28 de abril de 2024 07:40
DOCUMENTACIÓN San Juan
domingo, 28 de abril de 2024 07:40

Desde Relaciones Policiales informaron que en sus oficinas se encuentra documentación extraviada en la vía pública. Hay desde DNI, cédulas y licencias de conducir, entre otros. 

La documentación se encuentra en la oficina de División Relaciones Policiales. Los mismos podrán ser retirados de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas.

DNI a nombre de:

*MERCADO CONTRERAS CARLOS MARIO
*CALDERON MARTIN 
*BERENGUEL JOSÉ ANTONIO
*MOREYRA GALLARDO MAYCO JULIO
*ZABALA MARTÍN ALEJANDRO
*FIGUEROA MARCO ADRIÁN
*AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA
*OROZCO LUIS ALBERTO
*BAMBA MIRTA SILVIA
*GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL
*HIDALGO JONATAN FABRICIO 
*OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL
*CASTRO PATRICIA HAYDEE
*DAVILA DARIO ALBERTO
*VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN 
*SANDOVAL LIDIA ANAHÍ
*MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO
*HERRERA FACUNDO ANDRÉS
*JOFRE NESTOR FABIAN
*FUENTES EMILIA VIRGINIA
*MORALES ARIANA CELENA
*CASTILLO QUIMEY LOURDES 
*TORRES YAMILA ANABEL 
*BELA SABRINA SOLEDAD
*ILLA RIVEROS IARA MARTINA
*RODRIGUEZ JOSE ALBERTO
*ROBLEDO CABALLERO KAREN LUCIANA
*CHAVES AGÜERO LAURA GISEL
*LUCERO ABEL SANTIAGO
*GONZALEZ JOSE AGUSTIN
*MOLINI HÉCTOR HUGO
*ORTEGA MAURIN MARTINA 
*RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN
*CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABET 
*CAMPAÑA FRANCO DAVID
*PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA 
*OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA 
*GATICA FRANCISCO JOAQUÍN
*BERNAL BERTOMEU ANA ARACELI
*PEREZ AXEL JOSE
*GUERRERO RICARDO ARIEL 
*LUCERO YANELA MAGALÍ
*ORTIZ BORREGO ALMA DENIS 
*ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID 
*WAGNER MILAGROS VERÓNICA
*VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL
*ESPINOSA BRAIAN FIDEL
*PEREZ ARACELI ABIGAIL
*GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS
*ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES
*TEJADA FLORENCIA
*CARRIZO ELIZONDO SILVIA MABEL 
*AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
*MOLINA DANIELA EMILSE
*QUIROGA RUARTE MARTIN PEDRO 
*BARAHONA GONZÁLEZ JIMENA MARÍA 
*CANTERO EMMA MAGDALENA
*OLGUIN ROMINA GISEL
*CESPED PEDRO SEBASTIAN NICOLÁS 
*SUAREZ JALAFF FABRICIO SAMIR
*LOZADA GONZALEZ JESÚS EMANUEL 
*LUNA NANCY BELEN
*GARAY HÉCTOR ANDRÉS 
*ROMANO NICOL SELENA
*ESCALONA GIMENA NOEMI
*CRUZ LIMACHI ALBERTO 
*ECHEGARAY SILVINA MARCELA
*CABALLERO JORDAN FERNANDO EXEQUIEL 
*GOMEZ JORDA VIKO ABRIL
*RIOS ESTER EDITH
*CAMPOS MAURO JESUS
*AHUMADA LUNA ESTEBAN JOSE
*OLMEDO SOSA GIULIANA AILIN
*SCHULTHEIS SOLAR MAXIMO GASTON
*LARA DIAZ ENZO RICARDO 
*DIAZ BRAIAN LUCAS
*PAZCEL RODOLFO
*CORDOBA CARINA VANINA
*GOMEZ GOMEZ MELISA SABINA
*GONZALEZ ADOLFO ARTURO
*QUEVEDO MOLL LUCIANO ALBERTO
*RIOS CELESTE ALEJANDRA
*SARMIENTO AGUILAR PABLO AGUSTIN
*CUNCHILA OMAR DAVID
*COSTA LUIS EMANUEL
*ACOSTA CUMPIAN LUCAS JAVIER
*IRRAZABAL GABRIELA ALEJANDRA
*MARIA SOLEDAD FERNANDEZ 

CÉDULA de conducir a nombre de:

*ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO
*PEREZ PLAZA RUTH ALEXANDRA
*PONCE AMALRIC EDUARDO MAURICIO
*ABALLAY GALDEANO HERNÁN RAÚL
*ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA
*MATUS LILIANA CRISTINA
*GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
*CORTEZ ROBLES JOAQUIN JOSÉ 
*GUZMAN SARA GABRIELA 
*MONTERO LILIANA MABEL 
*DIAZ ROBERTO LUCAS
*OYOLA IGNACIO MARTIR
*ALBARRACIN NANCY ANDREA
*GONZALEZ LUIS GREGORIO
*ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA
*GOMEZ ROJAS MARIANO OMAR
*SANTANDER JORGE LUIS 
*ZAMORA CRISTIAN ALEJO
*MONTERO LILIANA MABEL

PASAPORTE a nombre de:

*AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
*ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA

CARNET de obra social provincia a nombre de:

*GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO
*GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA
*MÁRQUEZ RAÚL ANTONIO
*ARMENDARIZ MÓNICA
*GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER 
*PEREZ MONICA MARCELA
*SANCHEZ CAPITANELLI AXEL

CARNET DE DISCAPACIDAD a nombre de:

*LUNA PEDRO RAMÓN
*ESPINOZA SEGUNDO
*COSTA LILIANA 

LICENCIA de conducir a nombre de:

*CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN
*CABALLERO ENRIQUE RODRIGO
*TORNESE MONTERO VALENTIN HERNAN
*SORIA WALTER NAHUEL
*BARBARAN MAURICIO MANUEL
*ARGAÑARAZ FABIANA BEATRIZ

Los mismos podrán ser retirados de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas, o bien llamando al 4296818 o al 4296819.

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